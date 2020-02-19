Поправки в пользу пенсионеров-северян

Парламентарии Коми в целом поддержали внесение изменений в федеральный закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Проект соответствующего постановления внесен в повестку дня февральского заседания сессии регионального парламента.

Согласно закону о северах, пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях, имеют право на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно, но это правило распространяется, только если место отдыха расположено в пределах Российской Федерации. Однако северяне выезжают и за пределы страны: в бывшие союзные республики, например, Белоруссию, Казахстан, а также в дальнее зарубежье, например, Турцию. В этом случае отделения Пенсионного фонда России принимают решения об отказе в предоставлении компенсации, и пенсионеры вынуждены идти в суд. В Коми ежегодно от семисот до тысячи пенсионеров обращаются с исками в суды, которые в 90 процентах случаев становятся на их сторону и выносят решения в их пользу.

Как отметил председатель комитета по социальной политике Госсовета Сергей Артеев, этот законодательный казус существует давно, более десяти лет предпринимаются попытки на федеральном и региональном уровнях исправить ситуацию. Сейчас в Госдуму России внесен законопроект об урегулировании вопроса, и депутаты Коми его всячески поддерживают.

Проектом федерального закона предлагается закрепить право пенсионеров-северян на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации независимо от места отдыха.

Галина ВЛАДИС

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