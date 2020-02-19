Обманутым дольщикам поможет специальный фонд

В республике будет учрежден государственный фонд, защищающий права дольщиков. Это потребует изменений в закон «О мерах господдержки и дополнительных гарантиях защиты прав и законных интересов граждан РФ – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Республики Коми». Вопрос депутаты Госсовета Коми рассмотрят на февральской сессии.

Летом прошлого года в федеральный закон об участии в долевом строительстве были внесены поправки, предписывающие создание в субъектах страны специальных фондов для урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства. Также изменениями предусмотрено ведение единого реестра проблемных объектов – многоквартирных домов, сроки завершения строительства которых нарушены более чем на полгода. Это станет своего рода превентивной мерой, которая позволит контролировать ситуацию и не доводить дело до банкротства застройщика.

– В республике в последние годы были случаи, когда ряд жилых комплексов не достраивался своевременно, люди не могли получить свое жилье, на которое потратили деньги, – пояснил необходимость принятия поправок в закон председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев. – Учреждение фонда в форме государственного унитарного предприятия позволит оперативно контролировать ход строек и в случае проблем с введением в строй жилья достраивать дома, привлекая различные ресурсы, в том числе средства бюджета республики.

На рабочем совещании накануне сессии руководитель региональной службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Роман Шашев сообщил, что эти задачи будут возложены на республиканский Фонд жилищного строительства, который поменяет организационно-правовую форму и станет ГУПом.

Фонд сможет переводить построенное имущество на свой баланс, если стройка остановлена, и достраивать дом за счет бюджета Коми.

Также в документе прописаны меры господдержки пострадавших дольщиков – социальные выплаты в виде компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту, информационная помощь при заключении договоров участия в долевом строительстве.

Галина ВЛАДИС

Фото rg.ru