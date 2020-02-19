Музейно-выставочный центр Воркуты готовится к переездам

В марте воркутинский краеведческий музей, с момента своего открытия располагавшийся в здании по улице Ленина, 38 и в 2012 году лишившийся своих площадей, переедет в помещение Детской школы искусств, которая разместится во Дворце творчества детей и молодежи. А для отдела краеведческого музея в поселке Воргашор уже готовы новые помещения в местном культурно-просветительском центре, сообщили в мэрии Воркуты.

Как пояснила начальник управления культуры администрации города Ольга Павелко, изначально планировалось, что Воркутинский краеведческий музей переедет в пустующий корпус детского дома по улице Ломоносова, 14, но в 2014 году работы там приостановили в связи с недостатком финансирования. При этом в рамках соглашения, подписанного главой Коми Сергеем Гапликовым и руководством благотворительного фонда «Ренова», фонд уже выделил Воркуте два миллиона рублей на развитие музея. Данные средства планируется потратить на разработку проектно-сметной документации. Ранее дважды проведенные конкурсы по определению компании для разработки новой ПСД с обновленными техническими требованиями не дали результатов, поскольку предложенное финансирование не заинтересовало потенциальных подрядчиков ‒ реальная сумма проведения данных работ варьируется в пределах семидесяти миллионов рублей.

‒ Музейные работники уже дали свое заключение помещению ДШИ на улице Гагарина, ‒ рассказала Ольга Павелко. – Их устраивают площади, объемы, высота потолков, состояние залов и кабинетов, которые пока не требуют больших вложений для проведения ремонтных работ. Кроме того, это оптимальный вариант с учетом транспортной и шаговой доступности от центральной площади города.

Переезд планируется уже в марте, отдельных залов музея ‒ осенью текущего года. Согласно разработанному плану в фойе нового помещения разместятся кассы, вахта, гардероб и музейный киоск. В правом крыле расположатся кабинеты для сотрудников, зал временных выставок и зал «История». В левом – библиотека, фондохранилище, рабочие кабинеты, залы «Этнография», «Природа и экология».

На экспозиции зала «История возникновения и развития Воркуты» предполагается представить около 600 музейных предметов, представляющих историческое и культурное наследие Печорского угольного бассейна с конца XIX до середины XX века. В двух залах «Этнография» разместятся 530 единиц фондовой коллекции, отражающих происхождение и историю развития коренных народов ‒ коми и ненцев. В зале «Природа и экология» будут представлены около 250 музейных экспонатов, которые расскажут посетителям о природе Коми края. Опыт работы отдела краеведческого музея в поселке Воргашор показывает, что эта коллекция особенно востребована среди воспитанников детских садов и младших школьников.

Зал временных выставок предполагается использовать как для проведения выставок из фондовых коллекций музея, насчитывающих более 83 000 музейных предметов, так и для демонстрации предметов и коллекций, предлагаемых внешними партнерами и коллегами. Также данный зал может быть местом организации тематических мероприятий и музейных акций.

В библиотеке музея посетители смогут ознакомиться с тремя тысячами книг, в том числе старопечатными и старинными экземплярами, краеведческими изданиями разных лет, справочной литературой по Республике Коми и Воркуте, которые имеют большое научное и культурологическое значение.

Игорь ПЕТРОВ

Фото пресс-службы администрации Воркуты