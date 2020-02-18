Отходы в доходы

В Корткеросском районе обсудили внедрение раздельного сбора вторсырья

Тринадцать муниципалитетов республики уже реализуют проекты по раздельному сбору отходов. Представители Сыктывкара, Корткеросского, Усть-Куломского и Сыктывдинского районов поделились своим опытом в этой сфере в ходе совещания, состоявшегося 12 февраля в селе Корткерос.

Как пояснил врио руководителя администрации Корткеросского района Константин Сажин, идея этого совещания во многом принадлежит общественности, которую волнуют экологические проблемы. Руководитель района отметил, что в обществе сложился запрос на формирование культуры бережного отношения к ресурсам, природе, окружающей среде, к развитию навыков раздельного накопления мусора даже на уровне домохозяйств. Заинтересованы в обсуждении этой темы и предприниматели, готовые изложить свою практику реализации проектов по раздельному сбору мусора. Поэтому Константин Сажин предложил провести тематическое совещание в Корткеросе, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин это предложение поддержал.

Роман Полшведкин напомнил, что обеспечение раздельного сбора отходов – ключевое мероприятие «мусорной» реформы, которая идет в стране. Плюсы выделения из мусора полезных фракций понятны: прежде всего это забота об экологии, уменьшение количества отходов на свалках, вторичное использование сырья. Для того чтобы раздельный сбор отходов стал привычным в каждом доме, нужна масштабная разъяснительная работа. Кроме того, необходимо обеспечить строительство сортировочных станций и мощностей для переработки вторсырья. В Коми строительство объектов по переработке мусора планируется финансировать за счет средств регионального оператора, в том числе за счет привлечения грантовых средств.

В рамках реализации национального проекта «Экология» Республика Коми участвует в выполнении региональной составляющей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Основная цель проекта – создание объектов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Коми. Задача проекта – формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления. В республике раздельный сбор осуществляется с 2014 года. Первые баки были установлены в Эжвинском районе Сыктывкара.

В республике за год образуется 536 тысяч тонн отходов. В муниципалитетах, реализующих проекты по раздельному сбору мусора, установлено более тысячи контейнеров для макулатуры и пластика, организовано более 350 специальных площадок для этих контейнеров. К концу марта администрации всех районов должны иметь схему осуществления раздельного сбора отходов во всех населенных пунктах. Естественно, больше всего проблем возникнет в отдаленных населенных пунктах с учетом сложности транспортировки оттуда отходов.

На совещании выступил и индивидуальный предприниматель из Корткеросского района Евгений Шаманов. В 2014 году он самостоятельно организовал сбор вторичного сырья от предпринимателей, крупных организаций и магазинов не только Корткеросского района, но и Усть-Куломского. Предприниматель прессует принятый мусор (картонажные изделия, полиэтилен, пластик) в брикеты и сдает на предприятия Сыктывкара. По словам Евгения Шаманова, на данный момент львиная доля отходов во многих торговых точках – это упаковка. В интересах самих предпринимателей сдать ее на переработку, потому что таким образом уменьшается плата за вывоз мусора.

Евгений Шаманов признал, что бизнесмены в первую очередь заинтересованы в поступлении больших партий вторсырья и не будут ездить за сотни километров каждый день, чтобы получить небольшое количество мусора, которое скапливается в одном контейнере. Поэтому предприниматель предложил создавать на территории поселений небольшие ангары, куда жители могли бы приносить вторсырье. Через определенное время вывозилась бы крупная партия. Как подчеркнул бизнесмен, непродолжительное хранение в ангаре пластика и макулатуры не нанесет ущерба окружающей среде, если вторсырье тщательно отсортировано. Евгений Шаманов согласился с тем, что необходима разъяснительная работа, каждый житель республики должен знать, какое вторсырье и в каком виде надо сдавать на переработку.

Директор исполнительной дирекции Общественной палаты Республики Коми Александра Афонина тоже подчеркнула необходимость информирования жителей Коми об особенностях раздельного сбора мусора. По ее мнению, работа муниципалитетов по созданию условий для раздельного сбора перечеркивается отсутствием у людей экологической культуры. Александра Афонина призвала общественников активно включиться в организацию разъяснительной работы.

Директор ООО ТПК «Комиэко-втор» Алексей Блещук начал деятельность по раздельному сбору мусора десять лет назад. По его словам, тогда это бизнес-направление не имело такой масштабной поддержки, и моральной, и материальной, но мусора было не меньше. Бизнесмен отметил, что поддержки и не ждал, рассчитывал на получение прибыли. Он выступил категорически против именования отходов мусором и предложил называть их вторсырьем.

– Я не придумал ничего нового: взял вторсырье, привел в порядок, получил за него деньги. Люди подготовили вторсырье, отсортировали, привезли в пункт приема, получили деньги, – объяснил принцип, на котором строится его бизнес, Алексей Блещук.

По мнению предпринимателя, в республике есть мощности для переработки вторсырья, но, например, пластика не хватает. Поэтому заинтересованные предприятия вынуждены закупать те же пластиковые бутылки за границей – в Белоруссии и Украине, хотя этого сырья достаточно и в Коми, надо только его собрать и отсортировать. Алексей Блещук считает, что воспитание экологической культуры – дело важное и нужное, но начинать его необходимо с детей. Их родителей, а уж тем более бабушек и дедушек, перевоспитывать сложно, процесс займет много времени. Взрослых, убежден бизнесмен, надо мотивировать рублем – например, в результате раздельного сбора мусора и сдачи вторсырья объем отходов значительно уменьшится, а значит, снизится и плата за вывоз мусора. Этот аргумент может заставить взрослых завести дома несколько пакетов для сбора отходов.

Первый заместитель руководителя Стройжилтехнадзора Ольга Микушева пояснила, что снижение платы за вывоз мусора возможно, если действительно будет снижаться его объем. Но при определении объема вывозимого мусора есть множество нюансов. В частности, по словам Ольги Микушевой, немаловажное значение имеет корректное определение количества людей, которые будут пользоваться данной контейнерной площадкой. Если вдруг в контейнеры начнут носить мусор жильцы близлежащих домов, ни снижения объема, ни экономии не получится.

Участники совещания высказали мнение, что первый, кто не заинтересован в раздельном сборе мусора, – это региональный оператор ООО «Ухтажилфонд», поскольку это в теории может привести к уменьшению платы за вывоз отходов. Представители ООО «Ухтажилфонд» с таким утверждением не согласились, заметив, что с июля прошлого года фирма начала раздельный сбор мусора из контейнеров, расположенных в Ухте и Сосногорске. Для этого взяли в аренду участок, приобрели пресс. По заявлению представителей ООО «Ухтажилфонд», из одного контейнера получается порядка тридцати процентов полезной фракции, которую можно использовать как вторсырье, поскольку люди скидывают в контейнеры все подряд. Поэтому приходится сортировать на месте, из содержимого трех контейнеров удается собрать то количество вторсырья, которое должен был давать один контейнер. Поэтому гости из Ухты тоже призвали проводить масштабную разъяснительную работу.

Опытом в организации раздельного сбора мусора поделились и представители муниципалитетов. Заместитель начальника управления ЖКХ администрации Сыктывкара Нина Мингалева сообщила, что в столице Коми мероприятия по внедрению раздельного сбора отходов реализуются с 2014 года в основном благодаря республиканской программе «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды». Уже обустроена 141 контейнерная площадка с раздельными контейнерами, но поступает множество заявок от дворов на установку отдельных контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. С этого года эти мероприятия начали реализовать в том числе в рамках «Народного бюджета» и приоритетного проекта «Комфортная городская среда», который также предусматривает обустройство контейнерных площадок во дворах.

Начальник управления жи-лищно-коммунального хозяйства администрации Сыктывдинского района Ирина Сушко рассказала, что у них программа действует два года. Установлено 34 контейнера, 17 площадок в Выльгорте и Зеленце. В 2020 году район в программе не участвует, потому что не поступает заявок от сельских поселений: раздельно собранный мусор ни один подрядчик не берется оттуда вывозить – слишком велики транспортные расходы.

Участники совещания предложили рассмотреть возможность организовать вывоз вторсырья из районов силами перевозчиков, работающих на ООО «Ухтажилфонд».

По данным заместителя руководителя администрации Усть-Куломского района Василия Бадьина, за 2017-2018 годы в рамках программы по организации раздельного сбора мусора в районе было закуплено 128 евроконтейнеров, создано 64 площадки под их установку, был приобретен пресс, оборудованы помещение для его установки, ангар для складирования готовой продукции. На эти цели потрачено шесть миллионов рублей. 3 февраля начался раздельный сбор мусора в селе Усть-Кулом и ближайшем к нему поселке Кебанъель. За прошедшие дни февраля спецтехника для вывоза мусора осуществила два рейса, из контейнеров собрано пять кубометров бумаги и пластика. Как показала практика, жителям еще предстоит научиться сортировке, потому что половину содержимого контейнеров составлял обычный мусор. Администрация Усть-Куломского района подготовила специальный видеоролик с разъяснением, как сортировать и готовить вторсырье, агитационные листовки.

Подводя итоги совещания, Роман Полшведкин подчеркнул, что конечная цель формирования культуры обращения с ТКО – это природосбережение, а возможно это только при совместной продуктивной работе всех заинтересованных структур.

Людмила ВЛАСОВА

Фото администрации Усть-Куломского района и 2.bp.blogspot.com