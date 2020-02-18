Гранты за таланты

Стартовал очередной грантовый конкурс компании «ЛУКОЙЛ»

Открыт прием заявок на участие в XVI конкурсе социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Представить свой проект конкурсной комиссии можно до 15 апреля.

В этом году изменены сроки подведения итогов конкурса. Награждение победителей пройдет в конце мая. А значит, их проекты будут реализованы уже до конца этого года.

Еще одно новшество: в дополнение к традиционным номинациям – «Духовность и культура», «Спорт», «Экология» – учреждена еще одна, «Великий Подвиг», посвященная 75-летию Великой Победы. Здесь можно представить проекты, касающиеся мероприятий по сохранению военно-исторического наследия, воспитанию патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения, формированию интереса к изучению событий времен Великой Оте-чественной войны.

К участию допускаются некоммерческие негосударственные и государственные, муниципальные бюджетные и автономные организации, общественные объединения, органы местного самоуправления, профсоюзы, организации, физические лица и коммерческие организации, ведущие деятельность на территориях Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

Подробно ознакомиться с условиями участия в конкурсе можно на сайте ЛУКОЙЛ-Коми в разделе «Ответственность».

– С каждым годом конкурс открывает новые горизонты, помогает людям делать лучше жизнь в своих городах, селах, деревнях. Все более плотно взаимодействуют между собой участники: делятся идеями, опытом. Нередкими стали синергетические проекты, когда вокруг решения какой-то масштабной задачи объединяются сразу несколько авторских коллективов. Они распределяют между собой секторы ответственности и в итоге делают дело, с которым в одиночку не справиться. То есть конкурс живет, пользуется популярностью и развивается, у него большое будущее, – пояснила заместитель генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми по связям с общественностью, участник конкурсной комиссии Евгения Лясковская.

Конкурс социальных и культурных проектов в Коми и НАО проходит уже 16-й год подряд, его организаторами являются ЛУКОЙЛ-Коми и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». За годы проведения конкурса в нем приняли участие более 1300 проектов, свыше 300 отмечены грантами.

Число участников с каждым годом растет. В 2019 году на конкурс поступили рекордные 309 заявок, 70 проектов в итоге отметили грантами. На эти средства, например, приобретут новое техническое оборудование для планетария в Ухте, откроют компьютерные классы в Печоре и Нижнем Одесе, продолжат реализацию проектов по обучению робототехнике в детских садах и школах Республики Коми, оборудуют творческую мастерскую в Ненецком автономном округе.