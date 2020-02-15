В Коми впервые прошел «Избирательный диктант»

Двадцать шесть сыктывкарцев приняли участие в республиканской акции «Избирательный диктант». В столице Коми акция прошла 13 февраля в региональной Юношеской библиотеке. На диктанте побывал журналист «Республики».

Как сообщили организаторы акции – сотрудники республиканского избиркома – диктант в этом году был впервые организован в рамах мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя. Среди задач диктанта – получение информации об уровне правовой грамотности жителей республики, привлечение внимания общества к проблемам электоральной грамотности и активности жителей Коми, мотивация к изучению избирательного права и избирательного процесса, истории организации и проведения выборов.

Среди вопросов были и такие: «Какой приказ в XVI веке в России контролировал проведение выборов местных органов управления?» или «От какого слова ведет этимологию понятие «баллотироваться»?»

Всего в диктанте было двадцать заданий, на выполнение которых давалось сорок минут. Вопросы разработаны республиканским избиркомом и являются едиными для всех городов и районов, принимающих участие в акции. Восемь вопросов касаются истории организации и проведения выборов, двенадцать посвящены основам современного избирательного права и процесса.

В библиотеке свои знания в области избирательного права и процесса проверили студенты столичного колледжа сервиса и связи, а также гуманитарно-педагогического колледжа имени Ивана Куратова. Диктант для них организовали и провели сотрудники аппарата Избирательной комиссии Республики Коми Ольга Кирушева и Ольга Егорова, а также сотрудники библиотеки Елена Ракина и Ольга Тарачева.

Приятная особенность диктанта – участникам не нужно ждать подведения итогов и проверять количество набранных балов в интернете. С правильными ответами организаторы предлагают ознакомиться сразу же после выполнения всех заданий участниками площадки. В библиотеке после того, как студенты ответили на все вопросы, Ольга Кирушева представила правильные ответы с использованием презентационных материалов. Обсудили и подробно разобрали каждый вопрос. Правильный ответ оценивался в один балл, общая максимально возможная сумма баллов за диктант – двадцать. Студенты проверили свои работы, посчитали набранные баллы. Больше всех баллов набрала студентка колледжа сервиса и связи Елена Кулемина – 15, еще четверо участников – по 14 и 13, остальные – от 12 до 8 баллов. Как отметили участники акции в Сыктывкаре, сложным для них стал блок вопросов по истории выборов. Все получили сертификаты участника, а набравшим более 13 баллов студентам вручили сувениры избиркома Коми.

Организаторы решили не придерживаться единой даты проведения акции: в городах и районах Коми акция проходит в разные дни в период с 8 по 28 февраля. Но в большинстве муниципальных образований ее провели 13 февраля в 13 часов. Диктант организуется в очной форме на специальных образовательных площадках – в организациях, реализующих образовательные программы основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования в Коми, библиотеках городов и районов региона. Всего в республике для проведения диктанта заявлено полсотни площадок.

В фойе библиотеки была подготовлена тематическая выставка по избирательному праву, представлена литература, а также методические материалы избирательной комиссии.

27 февраля в библиотеке состоится традиционная молодежная интеллектуальная игра «Чеховъ Quiz». В одном из раундов квиза его участники ответят на вопросы, посвященные теме избирательного права и процесса, истории выборов.

Артур АРТЕЕВ

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