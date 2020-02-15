Услуги с выездом на место

12 февраля мобильный Центр занятости населения Сыктывкара провел встречу с населением в администрации пригородного поселка Седкыркещ.

Работа выездного центра позволяет жителям окраин Сыктывкара получить полезную информацию по месту своего жительства, не чувствовать себя одинокими в поисках работы. Выездная деятельность специалистов службы занятости находит положительный отклик у жителей сыктывкарских поселков.

На этот раз в рамках информационного десанта состоялось очередное заседание Общественной комиссии по содействию занятости населения в Седкыркеще. Вместе с карьерными консультантами ЦЗН и сотрудниками администрации поселка в совещании приняли участие работодатели – представители предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории поселка.

Карьерные консультанты службы занятости провели индивидуальные беседы с жителями поселка, которые более двух месяцев являются безработными. В ходе разговора выяснялись причины длительного периода нахождения на регистрационном учете в ЦЗН и предлагались новые пути поиска работы.

Начальник отдела содействия работодателям в подборе необходимых работников сыктывкарского ЦЗН Ирина Горохова ознакомила жителей поселка с перечнем государственных услуг в области занятости населения, с ситуацией на рынке труда, а также рассказала о функциональных возможностях интерактивного портала службы занятости Республики Коми и информационного портала «Работа в России».

Безработные были проинформированы о возможности получения государственной услуги по профессиональному обучению, а также получению дополнительного профессионального образования.

Государственный инспектор труда по правовым вопросам Светлана Андреева рассказала о негативных последствиях неофициального оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы «в конверте», с которыми могут столкнуться работники.

К услугам мобильного Центра занятости обратились не только безработные жители поселка, ищущие работу, но и граждане, желающие сменить рабочее место. Они смогли воспользоваться услугами электронного банка

вакансий.