На работу в «Кидкар»

Предприниматель Татьяна Коржова открыла детский город профессий

В Сыктывкаре появился первый в республике детский профориентационный центр – город профессий «Кидкар». Этот центр стал живым воплощением мечты его хозяйки Татьяны Коржовой. А превратить идею в реальность ей помогли в столичном центре занятости.

Мечта родилась внезапно, во время поездки Татьяны Коржовой в Казань, где она вместе с маленьким сыном посетила аналогичный город профессий. Впечатление было потрясающим. Ребенок никогда так увлеченно не играл.

– Зашли буквально на три часа, и нам их не хватило, – рассказала собеседник издания. – Я загорелась открыть такой же центр в Сыктывкаре. Это ведь замечательная идея: все дети любят играть в магазин, парикмахерскую или во врача. А тут такая возможность попробовать себя в самых разных профессиях. Да еще все почти по-настоящему.

Идею открытия города профессий женщина вынашивала целый год. Толчком к ее воплощению стали впечатления подруги Светланы, которая приехала из Казани и тоже с восторгом рассказывала о посещении такого детского центра. Подруги вместе проанализировали и решили, что для Сыктывкара это может быть и рентабельно, и интересно. Начали искать инвесторов. И нашли такого человека в Нижнем Новгороде – знакомые подсказали к нему обратиться.

– Он сказал, что в Нижнем Новгороде такой центр тоже есть, но он со своими детьми там ни разу не был. Мол, схожу, посмотрю. И когда сходил, загорелся. Это, говорит, действительно круто. И выделил нам деньги на проект. Помощь была безвозмездной, он выступил как меценат, – рассказала Татьяна Коржова.

Долго искали помещение, оказалось, что в Сыктывкаре с этим совсем непросто. Маленькое помещение под такой проект не годится. В крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани – подобные детские центры занимают от пяти до десяти тысяч квадратов. Будущие предпринимательницы специально ездили изучать практику работы таких городов профессий. Нужно было определить также, какие профессии у детей пользуются наибольшим спросом, так как в Сыктывкаре нашли помещение только в 500 квадратов, и развернуться тут сильно не получилось бы.

Ремонт сделали всего за полтора месяца. Потому что здание новое, помещения в хорошем состоянии, требовалось только соорудить перегородки для разделения пространства на локации и оформить помещения.

– В конце августа я уволилась из Сбербанка и встала на учет в службе занятости, – рассказала Татьяна Коржова. – Там со мной провели тестирование на предмет того, есть ли у меня способности к предпринимательству. Все условия отбора на получение субсидии я прошла хорошо, написала бизнес-план, и в конце ноября мне дали субсидию. На нее мы приобрели кассовые столы для «Магазина», стульчики, ноутбук. Сейчас еще нужен медицинский манекен в «Поликлинику», потому что там есть и капельницы, и уколы, а вот тренироваться пока не на ком. В Сыктывкаре таких манекенов нет, надо искать и заказывать. Они очень дорогие, остаток субсидии мы намерены потратить на этот манекен.

«Кидкар» – маленькая модель реального мира, где дети могут попробовать себя в роли продавца, полицейского, актера, врача, специалиста автосервиса и многих других. Площадь центра разбита на зоны. Каждая зона соответствует определенной профессии: «Театр», «Магазин», «Банк», «Поликлиника», «Полиция», «Пекарня», «Автосервис». Квест по изучению профессии длится 20 минут. Первая часть – пять-семь минут – теоретическая. Детям рассказывают, например, кто такой полицейский или врач-неонатолог. Потом пробуют на практике: юные неонатологи проводят осмотр, пеленают кукол, измеряют температуру и так далее. После этого квест заканчивается, и дети получают зарплату. Правда, в пекарне они зарплату получают натурпродуктом – тем, что сами испекли.

– В «Магазине» у нас есть серенький шкафчик, где находятся настоящие, а не муляжные сладости и игрушки. На свою зарплату ребенок может в этом магазине тут же приобрести что-то из товара, а может деньги положить в банк под проценты для совершения впоследствии более дорогих покупок. Это формирует финансовую грамотность, – рассказала предприниматель. – Детей обязательно нужно учить финансовой грамотности. Они не понимают еще, что можно деньги накопить и приобрести что-то более серьезное. Им хочется любую денежку потратить прямо сейчас.

В городе профессий ходит местная валюта – «китшайты». На этих самых «китшайтах» дети учатся обращению с деньгами. В банке они узнают, что такое бандероли, сами считают деньги на счетно-денежной машинке, упаковывают их. Здесь они знакомятся с профессией инкассатора. При этом дети изначально сами выбирают вакансию. Сначала инкассатором никто не хотел быть, потому что даже не знали, что это такое. Потом, когда некоторые из ребят попробовали, за ними потянулись и другие.

За три часа дети успевают пройти пять-шесть локаций, то есть поработать в пяти-шести профессиях. Малыши чаще выбирают магазин, полицию, поликлинику, пекарню и салон красоты. Хотя сегодня у ребят все профессии востребованы.

– Мы хотели, чтобы наш город представлял местных производителей – молзавод, хлебозавод, чтобы дети знали, что есть такие фирмы, – рассказала хозяйка города профессий. – И эти предприятия предоставили нам бесплатно муляжи своих товаров. В магазине дети учатся мерчандайзингу, а то ведь они совсем не знали о такой профессии, многие взрослые даже не знают. Здесь у нас все по-настоящему, даже чеки в магазине пробивают по штрих-коду.

В салоне красоты дети учатся обрабатывать ногти на искусственных руках, плести косички на манекенах. Полицейские расследуют преступления. Во время теоретической части им рассказывают, кто такой следователь, кто такой полицейский, кто составляет фоторобот, как проводить допрос. Потом влетает какой-нибудь «потерпевший», рассказывает, что у него случилось, и работа по поиску преступников начинается. Новоиспеченные правоохранители узнают на опыте, как составить фоторобот, что делать с отпечатками пальцев, как найти по отпечаткам пальцев преступника.

Дети, которые ходят постоянно, получают удостоверения личности, потом трудовую книжку, где отмечается, сколько раз ребенок работал в той или иной профессии, потому что от посещений зависит величина его зарплаты. Дети, которые ходят часто, со временем получают право преподавать другим посетителям. Если ребенок приходит в пятый раз, он получает паспорт гражданина, который вручается ему в торжественной обстановке.

– Мы не открываем все локации сразу. У нас в фойе есть табло, которое показывает, какая локация работает сейчас и какая откроется следующей. Каждые 10 минут какая-то локация становится доступна. Если ребенок пришел, ему как раз хватает 10 минут, чтобы раздеться, получить билет и стартовый капитал и выбрать себе работу, – объяснила схему действий Татьяна Коржова.

Поначалу, сразу после открытия «Кидкара», посетителей было совсем мало. Но ближе к Новому году пошел поток. А дальше уже сарафанное радио сработало. О своем детском профориентационном центре женщина рассказала на совещании директоров школ. Все руководители школ позитивно восприняли эту информацию и донесли до своих учителей.

– Выходные мы полностью закрываем. В будни, конечно, сложнее, дети заняты в садах и школах. Но мы это при составлении бизнес-плана учитывали и в будни приглашаем школы на профориентационные занятия или экскурсии. Профориентация у нас сегодня сильно хромает, – уверена предприниматель. – Обычно дети после окончания школы идут учиться туда, куда им скажут родители. Чтобы такого не было и дети сами себя раскрывали, нужны такие города профессий.

Останавливаться на достигнутом Татьяна Коржова не собирается. В перспективе в городе профессий появятся автопарковка, заправка, радиорубка, ребята будут знакомиться с профессией корреспондента.

Галина ГАЕВА

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