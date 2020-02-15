Михаил Ларионов: «Любимая опера – «Кармен», любимый прием – анаконда»

Полтора года назад артист хора театра оперы и балета Коми Михаил Ларионов всерьез увлекся боевыми искусствами. Он занимается под руководством действующего спортсмена и тренера по дзюдо с 44-летним стажем Владимира Оплеснина. На этой неделе они вернулись из Москвы, где участвовали в чемпионате Евразии по дзюдо среди ветеранов и мастеров. Владимир Оплеснин завоевал бронзовую медаль, а Михаил Ларионов взял серебро. Этот результат позволил ему выполнить норматив перворазрядника по дзюдо. В интервью «Республике» артист и дзюдоист рассказал о том, как совмещает занятия брутальным видом спорта с работой в театре.

– Вы впервые участвовали в открытом международном турнире. Как впечатления?

– Было много сильных спортсменов из Таджикистана, Белоруссии, Узбекистана и других стран. Доволен результатом, и в целом понравилась атмосфера, энергетика этих соревнований. Мне 25 лет, поэтому выступал в возрастной категории М-0 (участвуют спортсмены в возрасте 25-29 лет – авт.) и в весе 66 килограммов. На каждый бой выходил абсолютно заряженным на победу. Хотел провести турнир достойно, и это получилось. Не было ни капли сомнений, не было негативного мандража. Самое важное, что после поражения в самом начале турнира этот настрой со мной оставался, просто жаждал нового шанса себя проявить. Такое испытал впервые. Обычно после неудачных действий, например, если не получился тот или иной бросок, бывает моральный упадок, а тут все было наоборот.

Журналист «Республики» побывал на тренировке Михаила Ларионова в зале, который арендует региональное отделение Федерации дзюдо России. На занятии царит дух соперничества, здесь никто никого не щадит, и неважно, кто вы за пределами зала: артист или представитель любых других профессий. Спортсмены сосредоточены на выполнении тренерских установок. То и дело слышатся звуки падающих на татами тел дзюдоистов. Сегодня они отрабатывают броски. Наставник с многолетним стажем Владимир Оплеснин передает опыт, наработанный десятилетиями. Ученики под его чутким руководством осваивают целый сплав различных техник и приемов, в том числе и из такого направления в боевых искусствах, как джиу-джитсу.

Мастер ненадолго прервал тренировочный процесс, чтобы пообщаться о блеснувшем в Москве воспитаннике. Он подтвердил, что Михаил Ларионов выходил на поединки именно с тем настроем, о котором тот рассказал в интервью изданию. «Пассионарность присуща Михаилу, и в этом его основной плюс», – сказал Владимир Оплеснин. Этот опытный специалист никогда не делает поблажек. Получить от него положительную характеристику – дорогого стоит. Тренер добавил, что теперь, когда парень от мира искусства почувствовал вкус побед в спорте, ожидать от него можно только позитивного развития.

– Отдельно хочу поблагодарить руководителя нашего тренерского штаба, заслуженного тренера Республики Коми и президента регионального отделения Федерации дзюдо России Руслана Щербакова, – сказал Владимир Оплеснин.

– Почему человек из мира искусства вдруг выбрал столь брутальный спорт?

– Это природная потребность. С детства рос довольно шустрым мальчишкой. Двигался, бегал, прыгал. Но хочу подчеркнуть, что это не обязательно должен был быть брутальный спорт. Если бы не единоборства, то занялся бы чем-то другим. Просто в какой-то момент почувствовал, что мне необходимо заниматься спортом, и тренировочный график в боевых искусствах хорошо подошел под мой рабочий график. Окончив республиканский колледж искусств по классу сольного и хорового народного пения, сходив в армию и, наконец, устроившись в наш театр оперы и балета, очень увлекся искусством. Но в какой-то момент понял, что начинаю немного затухать именно в физическом плане. Во многом это из-за особенности работы: обычно я занят утром и вечером с шести до девяти, а днем возникает отрезок свободного времени, который ни туда, ни сюда. К счастью, открыл для себя абсолютно новый мир – мир борьбы. И это дорогого стоит, это то, что действительно мне близко.

– Вы сразу начали тренироваться у Владимира Оплеснина?

– Да, и поначалу занимался еще параллельно боевым самбо под руководством Рината Шакирова (мастер спорта по универсальному бою, многократный победитель всероссийских, мировых и европейских соревнований по дзюдо и самбо – авт.). Участвовал в соревнованиях по боевому самбо. Даже выполнил норматив на первый разряд, но не по боевому, а по спортивному самбо. Мой главный спортивный наставник – Владимир Пантелеймонович. Причем теперь, можно сказать, он еще и боевой товарищ, ведь мы вместе участвовали в соревнованиях. Его советы и наставления всегда помогают.

Помню на одном из первых своих турниров, это были наши внутриклубные соревнованиях по самбо, первый бой проиграл. Противник навязал мне свою манеру боя, я на это повелся и после поражения был немного расстроен. Подошел к тренеру с вопросом: «Подскажите, что сделал не так». Его совет был точным и своевременным, он сказал: «Теперь не думай, а просто действуй». Дальше я перенастроился и победил остальных соперников, занял в итоге второе место.

– В каких спектаклях в театре вы заняты?

– Как артист хора и обычный труженик театра я работаю практически во всех спектаклях. Это оперы, оперетты, различные мюзиклы и детские сказки. Артистов хора даже задействуют в балетах. Вот, допустим, совсем скоро в театре пройдет балет «Жизель», в котором я тоже буду участвовать. Там не хватает мужчин, и поэтому задействуют ребят из других цехов.

– А какой у вас певческий голос?

– В театре была проблема со вторыми тенорами (по тембральному окрасу профессионалы делят теноров на первых и вторых – авт.), их вообще не было. У меня скорее лирический баритон, и когда учился в колледже, тоже пел баритоном, но в труппу нужны были именно вторые тенора, и в принципе тесситура (тона в диапазоне голоса – авт.) более-менее моя. В общем, пришлось немного подстроиться.

– Какие дальнейшие планы? Есть желание стать солистом?

– Конечно. Хочу поступать в высшее учебное заведение в ближайшие годы. Это откроет дальнейшие перспективы. Пока точно не определился, но вполне возможно, что поеду учиться в консерваторию в Нижний Новгород, этот город мне очень нравится.

– В каком спектакле больше всего нравится участвовать?

– В опере «Кармен» Жоржа Бизе. Именно как артист хора я там максимально задействован в различных амплуа. Все очень ярко, насыщенно. Мне нравится приглашать на эту оперу друзей и близких, потому что максимально могу эти эмоции передать им благодаря тому, что там всего много, всего просто сверх. А вообще я очень люблю оперу «Тоска» Джакомо Пуччини, это такое драматичное произведение, даже трагичное. Это очень серьезный спектакль, сложный, в нем есть над чем подумать, поразмышлять. Если что-то прямо для души, то оперетта «Севастопольский вальс». Я сам служил на Балтийском флоте, моряк-надводник. Как раз мы играем севастопольских героев-моряков, воплощаем на сцене их подвиги во время Великой Отечественной войны. Есть особые точки соприкосновения у меня с флотом, поэтому этот спектакль особенно близок.

– Каким было первое впечатление, когда после изящной сцены вы оказались в довольно суровом спортзале?

– Было чувство дикого восторга от того, что соприкоснулся с чем-то новым и доселе неизведанным. Это было классно. Сразу на первой тренировке заметил, что вроде как все схватываю. Владимир Пантелеймонович показал болевой прием, и у меня получилось его исполнить. Помню, тогда так удивился и про себя подумал: «Вот это действительно целое искусство».

– Есть какой-то особенно любимый прием?

– Одними из первых я освоил рычаг локтя, или армбар, и прием кимура, названный так в честь его автора – японского мастера дзюдо Масахико Кимуры. А если говорить об особенно любимом, то, пожалуй, это удушающий прием анаконда.

– А смешанные единоборства привлекают?

– Да, есть такие мысли попробовать себя там. Хотелось бы провести несколько боев лично для себя. Конечно, не на профессиональном уровне, а хотя бы просто поспарринговаться. Это интересно.

– И все-таки есть ли взаимосвязь между спортом и тем возвышенным, что вы дарите людям, выходя на сцену театра?

– Искусство и спорт очень взаимосвязаны. Окончил колледж, отслужил, потом работал в разных сферах, в том числе и на стройке трудился. Но понимал, что все-таки мне нужно работать в сфере искусства, была эта потребность. Устроился в театр, и сразу появилось чувство гармонии. Потом в какой-то момент понял, что для еще большей гармонии мне не хватает спорта. И вот сейчас чувство этой гармонии просто наполняет энергией жизни. Мы в качестве разминки на тренировках крутим колеса и прочее, а в театре, например, в оперетте «Принцесса цирка» я выступаю в образе клоуна. Спортивная подготовка – все эти колеса, кувырки и прочие штучки – там мне сильно помогает. Это прямая взаимосвязь.

– На кого равняетесь среди выдающихся людей от мира театра и спорта?

– Никогда не создавал себе кумиров. Мне как в одной, так и в другой сфере нравятся люди-пахари, которые делают свое дело. Тут имен можно называть много.

Ярослав СЕВРУК

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