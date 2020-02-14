Уважаемые жители Республики Коми! Уважаемые ветераны боевых действий!

15 февраля – значимая дата в истории нашей страны. Ежегодно в этот день мы отдаем дань уважения всем российским военнослужащим, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день 31 год назад последние колонны военной техники, солдат и офицеров Советской армии покинули территорию Афганистана и вернулись домой.

Среди воинов-интернационалистов, честно исполнявших свой долг вдали от Родины, было немало жителей Республики Коми. Наши земляки защищали интересы страны в разных уголках земли, проявляя мужество и силу духа, решая самые ответственные боевые задачи.

Благодарю ветеранов, которые сегодня не остаются в стороне, принимают активное участие в общественной жизни Республики Коми, хранят верность боевому братству, помогают семьям погибших героев, уделяют особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Ваш патриотизм, инициативность и неравнодушие – это достойный пример служения Отечеству и в мирное время. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми