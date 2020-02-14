Уважаемые жители Республики Коми! Уважаемые ветераны боевых действий!

Автор: Редактор 14.02.2020

15 февраля – значимая дата в истории нашей страны. Ежегодно в этот день мы отдаем дань уважения всем российским военнослужащим, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день 31 год назад последние колонны военной техники, солдат и офицеров Советской армии покинули территорию Афганистана и вернулись домой.

Среди воинов-интернационалистов, честно исполнявших свой долг вдали от Родины, было немало жителей Республики Коми. Наши земляки защищали интересы страны в разных уголках земли, проявляя мужество и силу духа, решая самые ответственные боевые задачи.

Благодарю ветеранов, которые сегодня не остаются в стороне, принимают активное участие в общественной жизни Республики Коми, хранят верность боевому братству, помогают семьям погибших героев, уделяют особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Ваш патриотизм, инициативность и неравнодушие – это достойный пример служения Отечеству и в мирное время. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми

Оставьте первый комментарий для "Уважаемые жители Республики Коми! Уважаемые ветераны боевых действий!"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.