Социокультурный центр в Пажге достроят в этом году

Власти Сыктывдинского района проработают вопрос завершения строительства социокультурного центра в селе Пажга. В 2015 году проект был заморожен, строительство объекта приостановлено. Возможность его возобновления обсудили на рабочем совещании главы региона Сергея Гапликова с министром строительства и дорожного хозяйства Андреем Крикуненко, министром культуры Сергеем Емельяновым и руководителем администрации Сыктывдинского района Любовью Дорониной, сообщает пресс-служба главы Коми.

Реализация этого проекта началась шесть лет назад в рамках госпрограммы «Культура Республики Коми». В январе 2014 года заключен гражданско-правовой договор с ООО «Спецтехника» на выполнение строительных работ.

Для реализации данного мероприятия был выбран проект ООО «ЗСК Проект» из Удмуртии. Сметная стоимость строительства в ценах 2015 года составила 98,6 миллиона рублей.

Подрядной организации за выполненные работы оплачено 21,2 миллиона рублей. Но в процессе строительства были выявлены многочисленные нарушения, из-за чего в 2015 году его приостановили.

Судебные разбирательства длились с сентября 2015 года. В июне 2018 года Арбитражный суд Республики Коми постановил признать гражданско-правовой договор расторгнутым, а также взыскать убытки с подрядчика в пользу муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный дом культуры».

4 февраля 2020 года был подписан акт приема-передачи строительной площадки объекта, до конца февраля будет установлена охрана и восстановлено ограждение.

– Сейчас прежде всего необходимо провести инструментальное обследование недостроенного здания, оценить несущие способности и устойчивость конструкций, технические условия и возможности, внести соответствующие корректировки в проектно-сметную документацию. В течение месяца прошу представить мне всю информацию о состоянии объекта, о том, что сделано и что еще предстоит сделать для завершения строительства, – сказал Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru