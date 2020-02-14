Константин Лазарев ответил на вопросы общественников

Активные жители Сыктывкара пообщались с зампредом правительства – министром энергетики, ЖКХ и тарифов региона Константином Лазаревым. Это одна из цикла встреч с министрами, проходящих на площадке Общественной палаты республики по поручению главы Коми Сергея Гапликова.

В начале встречи Константин Лазарев рассказал об итогах деятельности возглавляемого им министерства в прошлом году, реализации подведомственных нацпроектов. С подобными отчетами, отметим, зампред выступает на разных площадках далеко не впервые, и, по наблюдениям журналиста «Республики», доклады эти становятся все лаконичнее: конкретные цифры, ситуация по тем или иным проектам, краткое упоминание задач на будущее. Так что на сей раз Константин Лазарев уложился примерно в десять минут вместо получаса, предложенного ему модератором. Зато на вопросы общественников ему пришлось отвечать куда дольше, чем предполагалось при организации встречи.

Министр рассказал об инвестиционных и ремонтных программах для повышения надежности и эффективности в «коммуналке». В частности, в сфере теплоснабжения таких программ восемь на общую сумму 280,3 миллиона рублей, в водоснабжении и водоотведении – 13 на 232,2 миллиона, в электроэнергетике – пять на 1476,6 миллиона, в газоснабжении – одна на 53 686,6 миллиона. В рамках техперевооружения сферы ЖКУ в прошлом году заменены 13 котлоагрегатов на 12 котельных, 15 котлоагрегатов на 13 котельных прошли капремонт. Введены в эксплуатацию новая водоочистная станция и модульная котельная. Центр энергосбережения сопровождает 20 проектов по модернизации систем теплоснабжения на 441,1 миллиона рублей, активизируется работа по применению механизма энергосервисных контрактов (сейчас их на территории Коми действует 19). По этому поводу чуть позже министр решил привести наглядный пример, зачем такая работа вообще нужна: в помещении, где проходила встреча, из-за большого числа собравшихся было довольно жарко. А вот если бы система теплоснабжения была снабжена «умными» приборами учета, они бы зафиксировали повышение температуры и автоматически уменьшили интенсивность отопления.

Также Константин Лазарев напомнил о текущем и начинающемся строительстве объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, благоустройстве дворовых территорий и общественных пространств, проектах «Народного бюджета», капремонте многоквартирных домов и регулировании платы за ЖКУ гражданами (роста сверх установленных ограничений, по словам министра, не допущено).

Эксперт Общественной палаты Галина Кравченко в очередной раз подняла вопрос благоустройства кладбищ. По ее мнению, это особенно актуально в связи с празднованием 75-летия Победы. Поэтому при приведении в порядок погостов нужно обратить внимание на могилы фронтовиков, среди них есть неухоженные – родственники давно уехали из Коми, за захоронением некому присмотреть. Галина Кравченко передала Константину Лазареву пакет предложений и замечаний от общественников по этой теме. Министр, отметив, что благоустройство кладбищ находится в ведении муниципальных властей, пообещал вынести этот вопрос на заседание правительства региона.

Также были заданы вопросы, касающиеся работы регионального оператора по обращению с ТКО. Министр рассказал, что жалоб на его работу сейчас куда меньше, чем было в начале «мусорной реформы», но недоработок пока хватает. Что касается давно обещанного строительства мусоросортировочного комплекса, то таковое планируется в скором времени в Дырносе под Сыктывкаром. Оборудование уже начали завозить. Комплекс сможет сортировать порядка 100 тысяч тонн отходов в год. Подобный объект появится в Ухте, обслуживать он будет еще и Сосногорск. В дальнейшем мусоросортировочные площадки построят и в других муниципалитетах. Регоператор начал работу по организации мусоросортировки за собственный счет, в тариф для населения эти затраты не включены. Но на уровне правительства Коми предварительно решено выделить «Ухтажилфонду» из региональной казны 58 миллионов рублей на компенсацию выпадающих доходов.

Председатель социальной комиссии Общественной палаты Коми Елена Щербина на встрече с министром ратовала за пожилых людей, которые боятся повального внедрения онлайн-оплаты квитанций за ЖКУ вместо привычных для них походов по банкам, отделениям почты и т.д. Министр высказал мнение, что большинство пенсионеров вполне могут освоить это новшество и оценить его удобство, обучить их можно как раз-таки с помощью общественников. Дабы продемонстрировать присутствующим представителям старшего поколения, что в онлайн-оплате нет ничего сложного, Константин Лазарев взял у Галины Кравченко квитанцию за ЖКУ и показал, как ее можно оплатить, наведя телефон на QR-код. При этом сам он признался, что сталкивался с проблемами оплаты через интернет счетов за газ, были сбои, из-за которых его деньги не уходили адресату, вопрос решился регистрацией в личном кабинете на сайте ГИС ЖКХ.

Также на встрече поднимался вопрос состояния и наличия маневренного фонда в городах, куда временно селят тех, чье жилье пришло в негодность. Министр высказал мнение, что по крайней мере Сыктывкар вполне в состоянии решить этот вопрос – бюджет у города неплохой. Кроме того, Константин Лазарев рассказал о планах расселения неперспективных поселков. Таких в Коми немало – они создавались на волне развития добывающей, лесной промышленности, ну а после того, как проекты по каким-то причинам себя исчерпали, населенные пункты остались без будущего. В частности, фактически заброшены с 80-х годов поселки Косью и Белый Ю в Печорском районе. По словам министра, уже есть договоренность с Сергеем Гапликовым о выделении дополнительных 68 миллионов (в дополнение к запланированным 230 миллионам) для переселения их жителей в комфортные квартиры в Печоре и других населенных пунктах.

Анна ПОТЕХИНА

Фото БНК