В Коми готовятся к пожароопасному сезону

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2020 году продолжится укрепление материально-технической базы ГАУ РК «Коми лесопожарный центр». Для учреждения запланировано приобретение 22 единиц лесопожарной техники и 17 единиц оборудования на 38,1 миллиона рублей, а также двух единиц лесохозяйственной техники и 17 единиц оборудования для проведения лесохозяйственных работ на 18,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

В Коми лесопожарном центре традиционно проводится комплекс мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.

В феврале летчики-наблю-датели пройдут ежегодную наземную аварийно-спасательную подготовку в Коми региональном центре подготовки авиационного персонала.

В марте запланированы воздушные тренировки парашюти-стов-пожарных по прыжкам с парашютом из самолета Ан-2 на аэродроме села Корткерос.

В апреле в Ухте пройдет тренировка работников парашютно-десантной пожарной службы по спускам со спусковым устройством с вертолета Ми-8. При благоприятных погодных условиях воздушные тренировки завершатся к концу месяца.

На лесопожарных станциях проводится плановое техническое обслуживание и ремонт лесопожарной техники и оборудования. На базе Коми лесопожарного центра пройдет обучение по программе «Руководитель тушения крупного лесного пожара».

Для выполнения авиационного патрулирования лесов в пожароопасный сезон 2020 года будут привлечены шесть легкомоторных самолетов, для доставки сил и средств к местам тушения лесных пожаров будут использоваться два самолета Ан-2 и вертолеты Ми-8.

Кроме того, контролировать лесопожарную обстановку будут 27 камер видеонаблюдения, установленных вблизи населенных пунктов. Также для наблюдения используется информационная система дистанционного мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», ИАС «Лесные пожары в РК», которые помогают обнаружить лесные пожары с помощью искусственных спутников Земли.

После схода снежного покрова будут проводиться такие противопожарные мероприятия, как уход за минерализованными противопожарными полосами и устройство новых минерализованных полос. Кроме того, в местах отдыха населения установят противопожарные информационные стенды и аншлаги.

Готовность сил и средств лесопожарных формирований Коми регионального лесопожарного центра к началу пожароопасного сезона 2020 года будет обеспечена полностью.

Игорь ПЕТРОВ

Фото Минприроды РК