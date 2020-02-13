Уникальный Каргорт

Жителей Ыба пригласили на общественные слушания по проекту «Каргортские легенды»

В 2019 году в Республике Коми началась реализация регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». В числе прочего он предусматривает создание туристской инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях республиканского значения и популяризацию экологического туризма.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми, в республике работа по обустройству особенно популярных и посещаемых ООПТ ведется уже несколько лет. Так, например, в комплексном заказнике «Важъелью», что в окрестностях села Выльгорт, рядом с республиканским лыжным комплексом имени Раисы Сметаниной, обустроена экологическая тропа «Ордым».

Экологическая тропа – это демонстрационный маршрут, проходящий через различные природные объекты, где можно получить информацию об экосистемах, растениях, процессах и явлениях. А экотропа «Ордым» и вовсе получилась уникальной и необычной. Пройдя по этому маршруту, можно узнать не только об истории заказника, о краснокнижных видах растений, которые здесь охраняются, о природном разнообразии этого места, но и много нового и интересного из уклада жизни коми народа. Входная группа видна издалека – это огромные пятиметровые фигуры героев коми легенд Перы-богатыря и великана Яг-Морта, которые словно приглашают посетителей ООПТ погрузиться в мир природы и коми легенд. Информационные стенды и малые архитектурные формы в деревянной обработке украшены коми орнаментом. Поскольку оборудована экотропа на совмещенной части зимнего и летнего спортивного маршрута, она круглый год пользуется популярностью у посетителей стадиона.

«В гостях у Вэрсы» – еще одна интересная и познавательная экотропа, обустроенная в любимом месте отдыха горожан и местных жителей – заказнике «Белый» в Усть-Вымском районе. В народе он больше известен, как Чернам, боры которого богаты грибами и ягодами, а следы диких зверей можно увидеть повсюду. Вэрса в коми мифологии – лесной дух – хозяин. Он словно зазывает посетителей в свое лесное царство, рассказывает об уникальных животных и растениях леса, а также способах охоты коренных жителей Коми. На маршруте экотропы протяженностью около двух километров находятся девять станций, оборудованных информационными аншлагами, указателями, беседками, скамейками и кострищами.

Работа по обустройству природного ландшафта «Каргортский» началась несколько лет назад, там установлена беседка, информационный стенд, повествующий об истории этой местности. Каргорт уникален и с геологической, и с исторической точки зрения – это единственное в республике «массовое захоронение» юрских химер, ихтиозавров и плезиозавров, обитавших на земле 168 миллионов лет назад. Когда-то на месте природного ландшафта находилось южное побережье Сысольского моря. По мнению ученых, Каргорт – самое северное место, где были обнаружены останки древних водных обитателей – ящеров, ихтиозавров, плезиозавров. Объектом охраны ООПТ является не только разрез юрских отложений, но и красивейший ландшафт – крутой обрыв над Сысолой, с которого открывается великолепный вид на излучину реки и бескрайнюю тайгу. Об этом уникальном месте необходимо рассказывать, и его нужно показывать, разумеется, с условием сохранения для потомков всей его красоты и всего многообразия растений и животных.

Сегодня, когда тема развития экологического туризма и просвещения вошла в состав национального проекта «Экология», ряд крупных предприятий выразили готовность поддержать благоустройство особо охраняемых территорий и инвестировать средства в обустройство на них экологических маршрутов. Появилась идея создать на территории Каргортского природного ландшафта музей под открытым небом, который будет рассказывать о геологической истории этого места.

Идею поддержало крупное предприятие республики и выделило средства на подготовку проекта. Минприроды Коми и ГБУ РК «Центр по ООПТ» привлекли к разработке проекта известных художников и дизайнеров Коми.

Благоустройство таких заповедных территорий, обустройство мест отдыха, установка информационных аншлагов и архитектурных групп всегда вызывали только хорошие отзывы и благодарность как от местного населения, так и от туристов.

Благоустройство территории в Каргорте вызывает много вопросов среди местного населения. Именно поэтому Минприроды Республики Коми и Центр по ООПТ с самого начала настаивали на проведении общественных слушаний, где можно будет ознакомиться с проектом, задать вопросы и внести свои замечания. Ведь цель проекта показать, что Ыб – это не только святые места и источники, но и земля, где мы можем познакомиться с древнейшей историей.

Главное сделать так, чтобы этот объект можно было использовать для экотуризма, не нанося ущерба природе. Когда будет обустроен маршрут, то появится и ответственный за его содержание, и в том числе за содержание его в чистоте. А опыт прошлых лет и количество собранного и вывезенного мусора показывают, что местное население, к сожалению, не так уж и бережно относится к этой территории.

– Как дизайнер я знаю, как сделать так, чтобы создаваемый объект вписался в естественный ландшафт, не нарушая его, чтобы получился красивый и удобный объект европейского уровня, – заверил дизайнер проекта Александр Сергеенко. – Кроме того, появление таких объектов будет способствовать увеличению туристического потока. А привлечение туристов в Ыб и в регион в целом – это еще и дополнительные денежные вливания. Ведь туристы любят покупать сувениры в память о посещаемых местах, участвовать в мастер-классах, ритуалах или действиях, позволяющих окунуться в прошлое – несколько веков назад, они ходят в магазины и кафе. То есть появится возможность создать новые рабочие места для местного населения. Хочется привести в пример Чечню, которая пользуется любыми возможностями для развития туризма, чтобы оставить деньги в республике. Так чем мы хуже? Почему мы отвергаем возможность развития турмаршрута, а с ним и развития села и привлечения и инвестиций, и денег туристов?

По проекту, построенная несколько лет назад веранда, которая закрывает вид, будет перемещена на место стоянки. Таким образом, вид на реку и тайгу будет открыт. Появятся удобные дорожки и лестницы для безопасного перемещения посетителей по ООПТ, смотровые площадки, арт-галерея и другие архитектурные формы. Кроме того, для безопасности посетителей будет обустроен пешеходный переход, установлен светофор, а вдоль дороги появится ограждение.

– Уважаемые жители села Ыб, – обратился министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин к местному населению. – Я призываю вас всех прийти 26 февраля на общественные обсуждения, которые начнутся в 15 часов в здании Дома культуры села Ыб. Мы вместе посмотрим презентацию проекта благоустройства природного ландшафта «Каргортский» и обсудим его. На слушаниях вы сможете задать свои вопросы, внести предложения по благоустройству, которые обязательно будут учтены. Проект будет реализован только при вашей поддержке и с учетом ваших мнений и замечаний. Давайте вместе сделаем уникальный и привлекательный объект, которым будет гордиться вся республика.

Лина ПЕРОВА

Фото предоставлены Минприроды РК