«Свидетели» стали обвиняемыми

Члены запрещенной в России организации привлечены к ответственности в Коми

Сотрудники регионального следственного управления СК России возбудили первое в Коми уголовное дело по факту организации жителями республики деятельности запрещенной в России с 2017 года экстремистской организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и участия в ней (статья 282.2 УК РФ). К уголовной ответственности привлечены двое жителей Печоры, один из них находится в СИЗО, другой – под домашним арестом.

До и после перестройки

Считается, что свидетели Иеговы появились в России в перестроечный период. Но тогда они просто активизировали свою деятельность. Первые журналы свидетелей Иеговы стали распространяться в стране в 1877 году, в Российской империи организация была официально зарегистрирована в 1913 году. В советское время (с конца 20-х годов) деятельность свидетелей Иеговы не приветствовалась: членов организации, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, обвиняли в антисоветской пропаганде и шпионаже в пользу «заокеанских хозяев».

Вероучение свидетелей Иеговы действительно во многом противоречило советской идеологии. Участники организации, в частности, отрицали государственность, правительство, армейскую присягу, службу в вооруженных силах, установленные государством праздники. Они вообще утверждали, что их истинным государством является международное сообщество единоверцев, и выполняли распоряжения, поступавшие от руководства из-за границы. Нетрудно понять, какие подозрения люди с подобными взглядами вызывали у сотрудников спецслужб Советского Союза.

В начале XXI века свидетели Иеговы стали известны и из-за множества скандальных судебных процессов. Участники религиозной общины переписывали на единоверцев квартиры или завещали им недвижимость, что, естественно, вызывало протесты родственников владельцев недвижимости, которые оспаривали дарственные и завещания в судах. При этом уверяли, что родственники «подарили» жилье чужим людям не по доброй воле, а после серьезной «психологической обработки». Одна из отличительных черт свидетелей Иеговы – близкие отношения они поддерживали только с единоверцами. Если, например, члены семьи отказывались разделить взгляды новообращенного, то отношения могли быть разорваны навсегда.

Большинству жителей современной России свидетели Иеговы запомнились своей настойчивостью: многие не раз слышали от незнакомых людей предложения поговорить о боге. Члены организации заводили беседы на религиозные темы с прохожими на улицах, настойчиво стучали в двери квартир, уговаривая хозяев вступить в диалог, оставляли свои брошюры и книги. Кого-то эти любители поговорить раздражали, кого-то забавляли. А кто-то, впечатленный красноречием собеседников, вступал в организацию.

Незаметно эти разговорчивые люди исчезли с улиц, по квартирам они тоже перестали ходить. Не потому, что вдруг изменили свою обычную тактику привлечения новых членов в организацию, а из-за того, что в 2017 году деятельность религиозной организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» была признана экстремистской, ее деятельность запрещена на всей территории страны. Верховный суд России принял решение о ликвидации организации и входящих в ее структуру 395 местных религиозных отделений, часть из которых находилась на территории Республики Коми.

«Свидетели Иеговы» – международная религиозная организация протестантского направления (на основе христианской веры), действующая уже более века во многих странах мира, в том числе в России. Количество участников данной организации включает в себя более 8,6 миллиона человек по всему миру, в России их насчитывается чуть более 170 тысяч. Центром управления и финансирования организации являются США.

Недвижимость – за границу

Впрочем, решение суда не было неожиданным для самих свидетелей Иеговы в России. Еще в марте 2016 года генпрокуратура направила председателю руководящего комитета религиозной организации предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. Как следует из этого документа, по состоянию на 1 марта 2016 года на основании вступивших в законную силу решений судов России признаны экстремистскими 88 информационных материалов, издаваемых организациями свидетелей Иеговы. Эти тексты содержали информацию, направленную на возбуждение религиозной ненависти и вражды по отношению к людям, не входящим в религиозную организацию «Свидетели Иеговы», пропаганду превосходства данного вероучения и ложности прочих вероучений и церквей.

Прокуроры разных регионов страны внесли руководителям территориальных подразделений религиозной организации восемнадцать предупреждений о недопустимости осуществления экстремистской деятельности и распространения экстремистских материалов.

Генпрокуратура предупредила и о том, что в случае неустранения в установленный срок допущенных нарушений, выявления новых фактов экстремистской деятельности религиозное объединение подлежит ликвидации в судебном порядке на основании законодательства России.

К этому предупреждению руководство организации не прислушалось и «риторику» не изменило. Зато руководители территориальных подразделений организации стали совершать мнимые сделки по безвозмездной передаче принадлежащего им имущества в собственность организаций, зарегистрированных за границей. Например, здание и земельный участок в Сыктывкаре, три здания в Ухте и два здания в Воркуте, принадлежавших городским отделениям свидетелей Иеговы, были переданы по договорам пожертвования недвижимого имущества в «Фонд богослужебных зданий свидетелей Иеговы» в Королевстве Нидерланды. Здания эти в свое время были по различным основаниям переданы религиозной организации администрациями муниципалитетов.

При этом руководители свидетелей Иеговы в России знали, что по действующему законодательству имущество религиозной организации в случае ее запрета и ликвидации по решению суда будет обращено в собственность страны. Поэтому они подготовились к запрету организации заранее, пожертвовав недвижимость зарубежным братьям по вере.

Но зданиями в Коми иностранцы распоряжались недолго. Как пояснил помощник прокурора республики по борьбе с экстремизмом и терроризмом Михаил Григорьев, прокуроры Сыктывкара, Воркуты и Ухты в 2018-2019 годах в суды направили шесть исковых заявлений о признании таких договоров пожертвования недействительными. Прокуроры утверждали, что сделки эти мнимые и совершены лишь для вывода имущества в собственность других лиц и невозможности его изъятия. В 2018 году суд удовлетворил иск прокуратуры Сыктывкара, имущество было возвращено в муниципальную собственность. В 2020 году рассмотрены и удовлетворены иски прокуратур Воркуты и Ухты, после вступления решений судов в законную силу будет оформлен переход имущества в муниципальную собственность.

«Подполье» в Печоре

В прокуратуру Коми недавно поступило анонимное письмо с вопросом: «Где на территории республики свидетель Иеговы может свободно исповедовать свою религию?» Как подчеркнул Михаил Григорьев, исповедовать религию свидетелям Иеговы никто не запрещал. Законом запрещена лишь деятельность организации, то есть собрания членов запрещенной организации, проповедническая деятельность. Именно этим и занимались в Печоре граждане, привлеченные к уголовной ответственности по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

По информации регионального следственного управления СК России, в совершении преступления обвиняются 60-летний житель Печоры, который считался руководителем свидетелей Иеговы в городе, и его 43-летний единоверец – активный участник «подполья». Указания и распоряжения они получали от вышестоящих братьев по вере из Нидерландов.

Жители Печоры, далекие от веры свидетелей Иеговы, подмечали некоторые особенности в поведении земляков. Те иногда со странной неприязнью реагировали на совершенно невинные фразы – например, на поздравление с Новым годом, утверждали, что у них таких праздников нет. С недоверием относились к медицине, исключали для себя возможность переливания крови – даже в случае очень тяжелого заболевания. В общем, кроме некоторых сложностей в общении, ничего подозрительного. Но оказалось, что эти граждане вели активную пропагандистскую работу, под их влияние часто попадали люди, столкнувшиеся с жизненными трудностями и искавшие поддержки.

До 2017 года в Печоре действовал так называемый Зал царства, где собирались свидетели Иеговы. После запрета организации в России адепты вероучения в Печоре (как, впрочем, и во многих других городах страны) не смирились с тем, что не могут больше осуществлять религиозную деятельность. И продолжили ее «подпольно». Религиозные собрания устраивали в квартирах сторонников, продолжали вербовать новых членов организации, собирать пожертвования, распространять специфическую информацию. Как отмечают следователи, с религиозной литературой свидетели Иеговы знакомились также и в интернете на специальных сайтах. Причем для русских единоверцев была разработана система конспирации – доступ к файлу получает только «одобренный» пользователь, «чужак» файл посмотреть не сможет. Для общения между членами группы использовались специальные программы, предусматривающие автоматическое удаление сообщений после прочтения.

Участники «подпольной» группы применяли и другие меры конспирации. Например, в телефонных разговорах и беседах с «чужаками» старались не употреблять имя Иегова. Члены подпольной организации были проинструктированы даже на тот случай, если в их квартиру придут с обыском. И в январе этого года обыски действительно начались. Для проведения оперативно-разыскных мероприятий в Печору прибыла большая группа сотрудников правоохранительных органов. В ходе обысков изъяты телефоны, компьютеры, планшеты, религиозная литература. На данный момент по иронии судьбы свидетели Иеговы стали свидетелями в рамках уголовного дела.

Двое лидеров организации не признают вину и отказываются от дачи показаний. Если их вина будет доказана, им грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Продолжение следует?

На днях один из сыктывкарских читателей «Республики» принес в редакцию листовку, найденную в почтовом ящике. Она написана от имени свидетелей Иеговы, которые предлагают откликнуться на призыв бога, то есть примкнуть к ним, обещая царство божье на земле. Подписана листовка скромно: «Свидетели Иеговы, теократическая организация». Есть в листовке и адрес электронной почты, и адрес для отправки обычных писем. Город организации-получателя – New-York, U.S.A.

Людмила ВЛАСОВА

Фото twitter.com