От стереотипов к новой реальности

В Общественной палате России обсудили итоги работы регионов по развитию инклюзивного образования. В совещании приняла участие председатель Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпащикова.

С 2016 до 2019 года в Коми шла работа в рамках проекта, реализуемого Региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива» (Москва), он назывался «Эффективная реализация права на инклюзивное образование на местном уровне». В этом проекте, кроме Республики Коми, приняли участие еще 14 регионов. Итоги этой четырехгодичной работы и стали предметом обсуждения, в котором приняли участие также представители заинтересованных федеральных министерств. Говоря о том, что сделано в республике за эти годы, Маргарита Колпащикова отметила:

– Думаю, что нам удалось изменить ситуацию на местном уровне. Не скажу, что мы ее кардинально изменили, но развернули в нужное русло. Отправная точка в этой работе – изменить отношение общества к инвалидам. Потому что в первую очередь именно привычка не замечать особых людей тормозит практически все необходимые нововведения в этой сфере. Чтобы менять у людей отношение к инвалидности, мы проводили кинопоказы «Кино без барьеров», уроки доброты в школах. Было проведено много различных семинаров и тренингов, направленных на изменение общественного сознания в этом вопросе.

Республиканская конференция «Инклюзивное образование: опыт, проблемы, взаимодействие» в этом году пройдет в Коми уже в пятый раз. И каждый год она собирает все больше людей, имеющих отношение к родительскому и школьному сообществу, чиновников. Эти конференции показали, что в школе существуют большие проблемы. И самая главная – неготовность педагогов работать с особыми детьми. Благодаря постоянному привлечению внимания к этой теме удалось переубедить педагогическое сообщество и решить вопрос предоставления тьюторов нуждающимся в этом особым детям. Педагоги сегодня уже намного терпимее относятся к тому, что в школе появляются дети с особыми потребностями в обучении.

Еще одним важным шагом председатель КРО ВОИ считает то, что удалось убедить органы власти Республики Коми в необходимости создания реестра детей, имеющих особые потребности в обучении. Эти реестры нужны школам для того, чтобы понимать, как подготовиться к приходу в школу нового ребенка с особыми потребностями в обучении. Каждая школа будет точно знать заранее, что, к примеру, через год или два придет ребенок с проблемами зрения. За эти два года школа должна обучить персонал для работы с таким ребенком, закупить необходимое оборудование и пособия. Возможно, потребуются тифлопедагог и тьютор.

– Нам удалось также решить с депутатами Госсовета Коми вопрос о создании дополнительного перечня средств технической реабилитации. Первый такой опыт мы реализовали в 2018 году, когда на полтора миллиона было закуплено оборудование для детей-инвалидов. Такая же сумма была выделена на эти цели и в 2019 году. Сейчас идет большая работа, чтобы в 2020 году эту сумму увеличить до трех миллионов, – рассказала собеседник издания.

За время реализации проекта в трех школах был впервые проведен опрос родителей, педагогов, детей, директоров о том, как они относятся к инклюзии. В КРО ВОИ намерены продолжать эту работу. Как призналась Маргарита Колпащикова, пока ситуация с инклюзивным образованием в республике большого оптимизма не внушает, хотя есть и примеры образцовых в этом плане школ и детских садов. Педагоги из Коми даже приняли участие в российском фестивале инклюзии, где представили свой опыт. Однако это скорее первые ласточки, чем массовая практика.

Причина некоторого отставания в том, что отдельные регионы с большим количеством населения, такие как Самарская и Воронежская области, Красноярский край, уже давно продвигают инклюзию, там много сделано родительским сообществом. А в Коми инклюзивное образование начали внедрять только в 2004 году. И первым муниципалитетом, активно развивающим инклюзию, стала Ухта. Она и сейчас в передовиках среди всех муниципалитетов Коми.

– Сейчас вопросы инклюзивного образования мы стараемся продвигать в тесном сотрудничестве с региональным министерством образования, которое идет нам навстречу. Дело в том, что многие просто не понимают, что такое инклюзия. А это ведь не обязательно обучение ребенка-инвалида. Это может быть ребенок с языковыми барьерами: например, те же дети ненцев или мигрантов из Средней Азии. Да даже вундеркинды нуждаются в особом подходе. У наших соседей из Архангельской области разработаны разные методические пособия о том, как педагогам работать с детьми-инвалидами, у них есть региональная концепция по инклюзивному образованию детей с ОВЗ, – рассказала Маргарита Колпащикова.

Резюмируя результаты совещания в Общественной палате, Маргарита Колпащикова отметила, что сегодня российская власть действительно признала, что инклюзивное образование необходимо, оно стало реалией, возврат назад уже невозможен. Направление может быть только в сторону качественного развития. Сегодня в России разрабатывается стратегия развития образования детей с ОВЗ и инвалидностью до 2030 года. В ее разработке принимают участие все некоммерческие организации, имеющие отношение к образованию. Есть план реализации этой стратегии.

– Пока, конечно, тех, кто понимает, что такое инклюзия, не все устраивает в этой стратегии и плане. Надо работать над тем, чтобы они обрели нужную форму. Чтобы дети-инвалиды не находились где-то в отдельном кабинете, а учились вместе со всеми. Они имеют право находиться вместе со всеми, их должны понимать и принимать, чтобы они чувствовали себя комфортно в этой среде.

Галина ГАЕВА

Фото из архива «Республики»