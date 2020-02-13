Алексей Габов: «И дальше будем вместе работать»

С декабря 2016 года обязанности председателя исполкома движения «Коми войтыр» исполняет Алексей Габов. Накануне XII съезда коми народа в интервью газете «Коми му» он подвел основные итоги четырехлетней работы. «Республика» публикует выдержки из переведенного интервью, размещенного на сайте издания.

– С чего начиналась ваша работа в 2016 году?

– Главной задачей для нас тогда стало то, чтобы пункты резолюции XI съезда были включены в планы работы республиканского правительства и министерств. С членом исполкома Алексеем Конюховым встречались с сотрудниками министерств, объясняли необходимость выполнения каждого пункта. В итоге в план не вошло только предложение о подготовке учителей коми языка для регионов, где компактно проживают коми. На сегодня большинство пунктов резолюции, примерно 90 процентов, выполнены. Работаем над теми, что требуют поэтапного выполнения.

В Щельяюре Ижемского района планировалось построить комбинат по переработке нефтешламов. В 2017 году к нам обратились член исполкома Олег Терентьев и тогдашний руководитель общества «Изьватас» Николай Рочев: ижемцы выступают против этого строительства. ЛУКОЙЛ уже вложил большие средства в реализацию этого проекта, и им трудно было отказаться от него, но все же строительство было прекращено.

С обществом «Изьватас» мы работали в тесной связке. Так, тогда объединили два министерства с совершенно разными задачами: промышленности и природных ресурсов и экологии. Николай Рочев и я встретились с главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, и министерства были разделены.

В одно время оказалось, что в правительстве нет ни одного министра коми по национальности. Опять же вместе с «Изьватас» обратились к главе республики, и нас услышали: министром национальной политики была назначена Галина Габушева.

Движение «Коми войтыр» вносит свой вклад и в ежегодные мероприятия: в организацию диктанта на коми языке, фестиваля «Лямпиада», конкурса «Райда», коми КВН. Совместно с Центром коми культуры Сыктывкара дважды провели этнодискотеку для молодежи. Член исполкома Афанасий Габов много усилий приложил для того, чтобы в селе Большелуг Корткеросского района был построен детский сад. Недавно он открыл свои двери.

– А какие вопросы обсуждались на заседаниях исполкома?

– В последнее время мы собираемся не только в Сыктывкаре, но и в районах. В Финно-угорский этнопарк на заседание исполкома пригласили желающих подать свои проекты на грантовые конкурсы. Объяснили, как надо готовить проект, защитить его, а после реализации отчитаться. После этого многие, в том числе и работники школ, библиотек, взялись за подготовку проектов и их выполнение. Так, в Прилузском районе Галина Попова реализовала грантовый проект по этнокультурному образованию. Также в селе Ыб собирали представителей из городов и районов, обучили их вести страницы отделений движения «Коми войтыр» в интернете, соцсетях.

Во время фестиваля «Кöрт Айка» исполком собирался в Корткеросе. Тогда мы обсудили вопросы подготовки районных, городских конференций коми народа.

Члены исполкома посетили и гимназию искусств, когда там начали проводить реорганизацию. Там учатся дети со всей республики, и нашему движению небезразлична судьба гимназии.

На заседании, проходившем в Госсовете Коми, вместе с депутатами и представителями министерств обсудили ход исполнения резолюции съезда. До этого мы обращались в министерства с этим вопросом, но вместо ответов получали отписки. Это нас возмутило, и мы обратились в администрацию главы республики. Там посмотрели на эти «ответы» и сказали, что надо ускорить работу. После заседания в Госсовете работа действительно оживилась. Мы совместно с органами власти работаем над выполнением резолюции съезда.

У каждого члена исполкома есть свое мнение, но мы были едины, когда встал вопрос с изучением коми языка по желанию. Это горячо обсуждалось и на городских, районных конференциях. Были организованы четыре комиссии: в Госсовете, в министерствах образования, национальной политики и культуры. Разговор был жарким, ведь, с одной стороны, был указ президента об изучении родных языков по желанию, а с другой – республиканские законы предписывали обязательное изучение коми языка. Необходимо было найти такое решение, чтобы исполнение указа не противоречило региональным законам. Выслушали все мнения, вместе искали решение. Только после внесения изменений в федеральное законодательство и в нашей республике родители начали выбирать, каким образом их дети будут учить коми язык. Мы встречались с родителями, школьными работниками, убеждали их в необходимости изучения языка коренного народа. Где-то прислушались к нам, где-то нет.

Учредили премию для выпускников девятых классов, на отлично сдавших экзамен по коми языку. В 2019 году таких было 36 человек, все они получили по одной тысяче рублей. Казалось бы, немного, но и это побуждает детей изучать родной язык.

Много нареканий можно услышать, будто «Коми войтыр» не интересуется вопросом строительства полигона в Шиесе. На самом деле это не так. Мы обращались к депутатам Госсовета с призывом принять закон о запрете ввоза в республику отходов из других регионов.

Обращались и к Дмитрию Медведеву, тогда – председателю правительства страны, в Министерство природных ресурсов, природопользования и экологии России, просили объяснить, нужен ли полигон в Шиесе, будут ли там перерабатывать мусор или просто складировать. Мы заботимся о своей природе, и полигон принес бы огромный вред экологии. Нам ответили, что при строительстве полигона надо учитывать общественное мнение, должно быть общественное согласие.

Противники строительства выводят на улицы людей и «играют» в политику, мол, в нашей стране все плохо, что Коми надо отделяться от России, кричат: «Долой Путина». Мы не «играем в политику», мы прямо говорим: полигон в Шиесе не нужен.

– В последнее время исполком проводит видеоконференции с активистами из городов и районов. Для чего это нужно?

– С главой республики мы договорились проводить такие видеоконференции для того, чтобы у людей была возможность напрямую говорить о своих проблемах с властью, обсуждать, что сделано, а что еще надо сделать. Кроме актива движения на видеоконференциях участвуют и представители администраций муниципалитетов. Такие встречи были организованы с сотрудниками министерств здравоохранения, сельского хозяйства, природных ресурсов, образования.

– Кроме исполкома в руководстве движения скоро будет и совет старейшин. С какой целью он организуется?

– Еще на предыдущем съезде, в 2016 году, было принято решение об этом совете. В него войдут люди, имеющие большой опыт работы в движении. Районные, городские представительства «Коми войтыр» предложат по одной кандидатуре в совет, а исполком утвердит их. Надо отметить, что совет не подменит исполком, а будет совещательным органом.

– Какие вопросы будут поднимать делегаты на съезде?

– Людей волнуют вопросы экологии, в том числе и работа «Ухтажилфонда». Много проблем и в медицине: нехватка специалистов, лекарств. Хотя в последнее время лекарственное обеспечение лучше.

Жители сел и поселков обеспокоены нашествием волков и медведей. С этим тоже надо что-то делать, может быть, отменить лицензию на отстрел этих зверей.

Необходимо заняться и подготовкой электронных книг на коми языке.

Конечно, «жарко» будет и во время выборов председателя исполкома и членов президиума. Хотелось бы, чтобы в руководстве движения были люди, которые умеют находить пути решений и решают проблемы, стоящие перед людьми. «Коми войтыр» выступал и выступает за конструктивную работу с властями республики, чтобы наш Коми край стабильно развивался и люди всех национальностей жили в мире и согласии.

Беседовал Павел СИМПЕЛЕВ