Шанс для любящих свое дело

Благодаря государственной услуге службы занятости по содействию самозанятости шанс открыть собственный бизнес существует даже у безработного человека. Большой популярностью эта программа пользуется в сельской местности, где возможности хорошего трудоустройства всегда ниже, чем в городе.
У жителя села Визинга Ярослава Кочева большой водительский стаж. В какой-то момент мужчина понял, что не хочет больше быть наемным работником. Знаний и опыта у него достаточно, чтобы выйти в свободное плавание. Решил заняться грузоперевозками, уволился с последнего места работы, купил фуру «Вольво».
– Нравится мне свобода и независимость. Захотелось хотя бы попробовать себя в своем деле: получится – не получится. В центре занятости, куда я обратился, меня поддержали, предложили участие в программе самозанятости. Прошел тестирование, бизнес-план написать помогла жена. Она работает бухгалтером, – рассказал Ярослав Кочев.
Машина требовала ремонта, и субсидия центра занятости как раз пригодилась на эти цели. Конечно, новая работа – это практически жизнь на колесах. Приходится постоянно «кататься» в Москву, редко доводится бывать дома. Но эти временные неудобства с лихвой окупаются ощущением полной свободы и возможностью самому решать, когда и чем заниматься и сколько зарабатывать. Заказчиков мужчина ищет на специальном сайте.
– Я всем рекомендую пробовать себя, если есть желание. Лучше сделать и ошибиться, чем не сделать и сожалеть, – считает новоиспеченный предприниматель.
Примерно то же самое сказала и односельчанка Ярослава Кочева – Кристина Кузницына, которая также в прошлом году официально зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя:
– Я бы посоветовала людям не бояться своих желаний и делать то, что нравится. Потому что, я уверена, счастье – это когда ты занимаешься своим делом. Для меня моя работа – это еще и хобби.
Свое предназначение Кристина Кузницына поняла не сразу. Заниматься прическами ей нравилось всегда, но все же после школы она поступила учиться на ветеринара. Училась и параллельно упражнялась в парикмахерском искусстве.
– Во время учебы я поняла, что ветеринария – это совсем не мое. По глупости поступила в 16 лет, а потом, когда разочаровалась в выбранной профессии, просто решила окончить техникум ради образования, – пояснила она.
Уже определившись с выбором профессии, девушка окончила трехмесячные парикмахерские курсы и начала практиковать на дому. Так, пока дети были совсем маленькими, она пять лет подрабатывала стрижками и прическами на дому. Потом еще два года работала у знакомой предпринимательницы. Мастерство нужно постоянно оттачивать, уверена Кристина. Учится она постоянно, посещает разные семинары и курсы, следит за трендами, осваивает смежную профессию визажиста. Так что, если кому-то в Визинге нужно срочно стать блистательной красавицей, идут к ней.
В центре занятости населения Сысольского района, куда Кристина Кузницына пришла в поисках работы, выслушав ее и поняв, что девушка «горит» своей профессией, поддержали и порекомендовали зарегистрироваться предпринимателем. Она получила консультацию профконсультанта-психолога, прошла тестирование, составила бизнес-план и успешно его защитила. В итоге получила субсидию.
– Я приобрела мойку, парикмахерское кресло и все необходимое на первое время. Вообще, с учетом своих вложенных средств субсидии вполне хватает на открытие парикмахерской экономкласса, – рассказала девушка.
В прошлом году Кристина Кузницына открыла салон-парикмахерскую в местном торговом центре. Особой рекламы и не потребовалось: свои клиенты уже были. Иногда ей приходится подолгу задерживаться в салоне. Перед Новым годом домой уходила к полуночи. Но, по словам предпринимательницы, сознание, что работаешь на себя, очень вдохновляет.
– Хочу развиваться дальше в своем бизнесе, открыть еще одну парикмахерскую, – поделилась Кристина своими планами.
Анастасия Холопова в бизнес-среде села Визинга стала своего рода первооткрывателем. Что уже само по себе сегодня большая редкость, потому что кажется, нет уже такой ниши, которую бы не заняли предприимчивые люди. Она открыла в Визинге детскую игровую комнату. В городах игровые комнаты давно стали привычными, но в селах пока эта практика не очень популярна. Визинга – райцентр, село большое. Много молодых семей, и детей тоже много. А вот поиграть детям особенно негде.
Бизнес-идея принадлежит моему мужу, – рассказала Анастасия Холопова. – Но решились мы не сразу, от ее зарождения до реализации прошел год.
До своего решения заняться бизнесом местная жительница работала в школе педагогом-организатором. Казалось бы, все хорошо: есть работа, стабильный заработок. Но идея, предложенная мужем, легла зерном в благодатную почву. Супруги обсуждали ее, рассматривали возможности ее реализации, изучали спрос. И она принесла свои плоды.
– У нас двое детей, и мы не понаслышке знаем, что в Визинге не хватает мест для развлечения детей. Начали готовиться, долго искали игровые комплексы, оборудование. Субсидия центра занятости покрыла часть расходов, – рассказала Анастасия Холопова.
Помещение для игровой комнаты нашли в хорошем месте с большой проходимостью: по четвергам рядом работает рынок. Игровую комнату назвали «Островок». По словам предпринимательницы, комната востребована, сельчане активно ее посещают. Причем развлечение в «Островке» находят для себя не только дети, но и их родители: шлем «Виртуальная реальность» нарасхват и у взрослых, и у малышей. Кроме того, в ожидании, пока ребенок наиграется, взрослым здесь предложат чашку горячего чая или кофе, бесплатный интернет.
В числе услуг, предлагаемых предпринимательницей, – проведение детских праздников. Благо этому учиться не надо, опыт у Анастасии есть. Детям очень нравится отмечать здесь свои дни рождения: есть где подвигаться, поиграть, порезвиться. А родителям не нужно беспокоиться – дети всегда под присмотром опытного педагога.
– О том, что я ушла из школы, я не жалею, – призналась Анастасия Холопова. – Моя новая работа мне нравится, нравятся дети, нравится видеть, как они радуются.
Как рассказал «Республике» заместитель директора Центра занятости населения Сысольского района Евгений Митюшев, ежегодно в районе поддержку служба занятости оказывает четырем-пяти инициативным безработным, решившим заняться собственным делом:
– Это вполне реальная цифра, потому что каждый не может стать предпринимателем. Одно из обязательных условий: человек должен определиться с тем, чего он хочет, он должен иметь опыт в той сфере, в которой хочет стать предпринимателем. Участвовать в программе самозанятости могут только люди, любящие свое дело и желающие им заниматься.
По его словам, право на получение финансовой поддержки может быть предоставлено безработным гражданам, желающим открыть собственное дело. В рамках государственной услуги по содействию самозанятости обратившиеся граждане, признанные в установленном порядке безработными, получают рекомендации по выбору вида предпринимательской деятельности с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития города или района, информационную и консультационную помощь в подготовке технико-экономического обоснования проекта (бизнес-плана), в вопросах, связанных с ведением предпринимательской деятельности и особенностями налогообложения.
По итогам заседания конкурсной комиссии центра занятости по рассмотрению бизнес-планов принимается решение о целесообразности или нецелесообразности оказания единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела. Гражданин, получивший субсидию, в соответствии с договором предоставляет в центр занятости отчет о расходовании средств, на протяжении трех лет служба занятости ведет мониторинг осуществляемой предпринимательской деятельности.
В год в Республике Коми служба занятости оказывает финансовую поддержку ста начинающим предпринимателям из числа безработных граждан.
Галина ГАЕВА
Фото предоставлено Управлением занятости Минтруда РК
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