Работодателям напомнили о законах

Специалисты сыктывкарского центра занятости населения регулярно проводят информационные встречи с представителями кадровых служб организаций и учреждений. На таких встречах работодателям рассказывают о государственных услугах службы занятости, предоставляемых работодателям, напоминают также и об обязанностях.

Так, 5 февраля специалисты столичного ЦЗН приняли участие в рабочей планерке начальника городского управления культуры с руководителями подведомственных учреждений. Начальник отдела содействия работодателям в подборе необходимых работников Ирина Горохова довела информацию о результатах взаимодействия учреждений со службой занятости в 2019 году и напомнила руководителям об обязанности соблюдения основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы занятости населения, за неисполнение которых предусмотрена административная ответственность. В частности, это законы «О занятости населения в Российской Федерации» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Руководителям учреждений культуры напомнили о необходимости ежемесячного представления органам службы занятости информации: о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей; о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

Ирина Горохова особо отметила организации, образцово соблюдающие нормы и сроки, предусмотренные законодательством. В числе таких образцовых организаций – МБУК «Централизованная библиотечная система», МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкара» и МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры».

Руководителям учреждений предложили развивать в учреждениях работу по электронному взаимодействию со службой занятости. Интерактивный портал службы занятости Республики Коми предоставляет такие возможности, что позволяет быстро и эффективно осуществлять обмен информацией.

– Регистрация на интерактивном портале позволит обращаться в службу занятости населения для получения государственных услуг в электронном виде, а также предоставлять предусмотренные законодательством сведения непосредственно через информационный ресурс. Руководители учреждений могут полностью перейти на электронное взаимодействие со службой занятости, используя сервисы «Личного кабинета работодателя», – отметила Ирина Горохова.

В заключение встречи специалисты центра занятости представили присутствующим информационные материалы – памятки «По регистрации работодателя на портале Госуслуги и взаимодействию с центром занятости населения города Сыктывкара через интерактивный портал службы занятости населения Республики Коми», «Представление органам службы занятости информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей».

В тот же день цикл информационных встреч с работодателями Сыктывкара продолжился в столичном управлении образования.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено Управлением занятости Минтруда РК