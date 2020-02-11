Арктические перспективы Коми

Что ждет Воркуту и Инту в обозримом будущем, каковы перспективы промышленного освоения арктических районов республики и будет ли расширена арктическая зона в регионе за счет включения в нее Инты, Усинска и Усть-Цилемского района? Ответы на эти и другие вопросы, правда, пока без точных дат и конкретных цифр, прозвучали на рабочем совещании в Госсовете Коми.

Министр инвестиций, промышленности и транспорта республики Александр Ремига представил депутатам общее видение федеральным центром и северными регионами развития Арктической зоны России. Конкретика появится после того, как будут приняты ключевые документы по этой проблематике.

Открывая заседание, спикер парламента Надежда Дорофеева напомнила, что буквально на днях правительство России одобрило основные положения пакета законопроектов по развитию Арктики, подготовленного Министерством России по развитию Дальнего Востока и Арктики:

– Этот пакет предусматривает льготы для новых проектов, связанных с добычей углеводородного сырья, производства сжиженного природного газа и газохимии, а также строительство промышленных предприятий. Главная цель – создание новых рабочих мест и благоприятных условий для частных инвестиций.

Сегодня в состав Арктической зоны на территории Коми входит только городской округ «Воркута». Но глава Коми Сергей Гапликов, правительство республики и Госсовет уже несколько лет добиваются расширения Арктической зоны за счет включения в нее Усинска, Инты и Усть-Цилемского района, поскольку это дополнительные возможности для развития территорий.

– Мы неоднократно заявляли об этом на площадках всероссийского и международного уровня, дважды выступали с инициативой на Парламентской ассоциации Северо-Запада России. В этом вопросе нас поддерживают эксперты Института экономических проблем Кольского научного центра РАН и Арктического федерального университета имени Ломоносова. Документы согласованы в правительствах Республики Коми, Красноярского края, Карелии и находятся на рассмотрении в федеральных органах исполнительной власти, – отметила Надежда Дорофеева.

Александр Ремига рассказал еще о двух фундаментальных документах, работа над которыми сейчас подходит к концу. Это Основы государственной политики России в Арктике и Стратегия развития Арктической зоны до 2035 года.

– В 2019 году правительство Республики Коми приняло активное участие в разработке основ государственной политики Российской Федерации в Арктике, а также в разработке Стратегии Арктической зоны до 2035 года. Проект одобрен 26 декабря 2019 года на оперативном совещании в Совете безопасности. В проекте отражены основные цели государственной политики, среди которых – повышение качества жизни, ускорение экономического развития территории, охрана окружающей среды, взаимовыгодное сотрудничество стран, защита экономических интересов и мирное решение всех споров. На эти цели из федерального бюджета будут выделяться значительные средства, – отметил Александр Ремига.

Важно, что стратегия включает региональные разделы, в которых определены основные направления развития территорий, входящих в состав Арктической зоны России. В том числе в проекте стратегии максимально учтены предложения правительства Коми и депутатского корпуса. Это комплексное развитие моногородов Воркуты и Инты, уплотнение городских пространств, чтобы снизить протяженность инженерной инфраструктуры, развитие минерально-сырьевых центров (добыча угля, нефти, газа, баритов, жильного кварца, золота, известняков), модернизация аэропортовой сети региона, включая реконструкцию аэропорта в Воркуте, развитие железнодорожной инфраструктуры, строительство автодорог, проведение дноуглубительных работ на реке Печоре, которая является безальтернативным источником транспортного обеспечения отдаленных северных территорий.

Что касается предложения республики о включении в состав Арктической зоны трех муниципалитетов – Инты, Усинска и Усть-Цилемского района, то решение этого вопроса ожидается в ближайшее время – в первом квартале 2020 года.

– В принципе ничего этому не мешает, так как все согласование на уровне правительства России, профильных министерств нами пройдено, – отметил Александр Ремига.

Говоря о новой редакции госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ», министр рассказал о приоритетах. В госпрограмму могут быть включены проекты по разработке новых угольных и углеводородных месторождений, бурение параметрической скважины №10 Сырьягинская, которая позволит выявить зоны нефтегазоносности в Воркуте для дальнейшего лицензирования и проведения работ, переработка титановых руд и кварцевых песков Пижемского месторождения. В этой связи Александр Ремига сообщил, что компания «Русские титановые ресурсы», с которой правительство Коми недавно заключило соглашение, последние несколько лет занималась научной работой. Существовали определенные сложности: на Пижемском месторождении титан с вкраплением кварца, и технологии разделения титана и кварца до сегодняшнего дня не существовало. Компания нашла технологию.

– Это считается прорывным шагом, который нам позволит в ближайшее время перевести данный инвестиционный проект в активную фазу, – отметил министр.

Еще один важный документ – разработанный в 2019 году Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики проект федерального закона о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России. Он включает и меры стимулирования для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности. Поддержка будет предоставляться новым проектам с объемом инвестиций более 10 миллионов рублей, инвесторам, получившим статус резидента Арктической зоны через Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики. Резиденты получат налоговые льготы и неналоговые преференции, причем на всей территории Арктической зоны страны. В числе налоговых льгот – нулевая ставка на прибыль как федеральной, так и региональной части налога.

Представленную министром информацию депутаты выслушали с большим вниманием, но им не хватило конкретики: будут ли и когда открываться новые шахты и производства в Воркуте и Инте, сколько семей и в какие сроки переселят из районов Крайнего Севера, есть ли комплексная программа развития моногородов?

Александр Ремига напомнил, что пока только определяется стратегия, надо дождаться принятия ключевых документов на федеральном уровне. Только после этого программы будут наполняться конкретными параметрами, планированием и финансированием. Впрочем, некоторые данные уже есть.

По программе развития угольной промышленности уголь будет добываться на территории Воркутинского района ориентировочно до 2037 года, исходя из тех месторождений, которые сейчас находятся в разработке у компании «Воркутауголь». Лицензией на разработку владеет «Северсталь». В Инте развитие угледобычи на территории не рассматривается, поскольку глобального потенциального инвестора нет, и надо еще брать в расчет спрос на энергетические угли – он катастрофически падает.

Эта территория – Тимано-Печорская нефтегазовая провинция – кладезь полезных ископаемых. Интерес к добыче углеводородов в регионе проявляет «Тимано-Печорская нефтегазовая компания». В частности, она занимается освоением четырех новых месторождений углеводородного сырья в Ухтинском районе. В этом году в планах компании пробурить шесть скважин для подтверждения запасов.

– Есть конкретные месторождения, мы их включили в стратегию, но конкретные цифры на федеральном уровне сейчас пока никто не назовет. Развитие месторождений – безусловный приоритет, но надо понимать, что разработка любого месторождения – от принятия решения до выхода на добычу – занимает десять лет, – пояснил Александр Ремига.

Также министр назвал цифры по программе переселения из районов Крайнего Севера: по Инте – 3,5 тысячи семей, по Воркуте – 14,5 тысячи семей. Из них 8,5 тысячи – пенсионеры, четыре тысячи – работающие граждане. В первую очередь должны быть переселены пенсионеры и инвалиды.

Депутат Леонид Вокуев поднял вопрос о перспективах Инты и предложил обсудить вариант, озвученный председателем Торгово-промышленной палаты Коми Юрием Колмаковым. Он предлагает переселить всех интинцев в южные районы республики, чтобы они развивали сельское хозяйство, становились фермерами.

Вице-спикер парламента уроженец Инты Василий Смалий на это заметил, что интинцы действительно готовы перебраться на юг республики, но не в сельские районы, а в Сыктывкар.

Свою позицию в этой дискуссии высказал и Александр Ремига:

– Вы спрашиваете, а что в Инте-то забыли? Там есть что делать. Та же самая Печорская нефтегазовая провинция – все ее месторождения в основном сосредоточены в районе Инты. Даже если в теории предположить, что с течением времени мы переселим всех жителей города, то, как мы будем разрабатывать интинские месторождения, заново все строить? Если бы там ничего не было и не было бы никаких потенциальных перспектив, можно было бы рассматривать такой сценарий. Но не надо искать простые выходы в очень сложных вещах.

Председатель постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике Владимир Жариков предложил сдела ть акцент на иных вещах: привлекать специалистов на Крайний Север льготной пенсией, снижением ставки НДФЛ и ежегодной оплатой проезда к месту отдыха.

Подводя итоги совещания, Надежда Дорофеева подчеркнула, что после принятия окончательных решений на федеральном уровне в республике необходимо разработать дорожную карту по реализации инвестиционных проектов в Арктике.

Галина ВЛАДИС

Фото varandej.livejournal.com, docplayer.ru и tripadvisor.ru