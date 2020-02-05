Работа с обращениями граждан – на особом контроле

Жители обратились к главе Республики Коми по вопросам улучшения жилищных условий, благоустройства, газификации. Как сообщает пресс-служба главы региона, по итогам приема руководителям органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований республики дан ряд поручений и рекомендаций по решению вопросов, по которым были обращения. Их исполнение держится на контроле администрации главы Коми.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил главам регионов уделять особое внимание работе с обращениями и жалобами граждан. Информация о принятых мерах ежемесячно поступает в администрацию президента Российской Федерации.

В республике ведется мониторинг исполнения поручений главы Коми, данных в ходе личного приема граждан. Так, в Колледже искусств РК появились новые литавры и вибрафон, а детская музыкальная школа Вуктыла получила новые инструменты, литературу и ученическую мебель.

Ранее с просьбой обеспечить колледж искусств новыми музыкальными инструментами на личный прием главы Коми обратился студент третьего курса Лукас Сухарев. Сергей Гапликов поручил региональному минобрнауки совместно с минкультуры республики проработать данный вопрос.

Лукас учится на отделении «Оркестровые духовые и ударные инструменты». Он постоянный участник творческого проекта театра оперы и балета «Таланты XXI века», лауреат международных и всероссийских конкурсов, стипендиат правительства Республики Коми. Теперь у юного таланта появилась возможность готовиться к конкурсам и концертам на профессиональных инструментах.

Сейчас на базе колледжа искусств создается образовательная площадка для работы с одаренными детьми, на которой будут проходить образовательные смены в сфере инструментального исполнительства (по всем музыкальным инструментам), вокального и хорового искусства. Партнер проекта – Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в области искусства, спорта и науки в Республике Коми.

В январе 2020 года в рамках сетевого взаимодействия между колледжем искусств и региональным центром в оркестровые классы колледжа приобретены четыре оркестровые литавры и вибрафон нидерландской фирмы Adams. У студентов появилась уникальная возможность улучшить свои практические навыки игры на редких музыкальных инструментах с хорошим звучанием. Кроме того, они являются очень востребованными при реализации образовательных программ по направлению «Духовые и ударные инструменты».

Новые инструменты позволят в силу своей совершенной конструкции изучать и исполнять более сложные в техническом отношении музыкальные произведения, которые повысят профессиональный уровень как участников площадки, так и студентов колледжа.

А обеспечить детскую музыкальную школу Вуктыла новыми инструментами, литературой и ученической мебелью удалось в рамках реализации национального проекта «Культура». С такой просьбой к Сергею Гапликову обратилась жительница городского округа.

Для детской музыкальной школы приобрели баян, скрипки, балалайки, пианино, гитару, домру, контрабас, ученическую мебель, магнитно-маркерную доску, интерактивную доску, стулья и звуковое оборудование. Всего на эти цели из федерального, республиканского и местного бюджетов было направлено 3,29 миллиона рублей.

Качество новых инструментов высоко оценили преподаватели и ученики. Сейчас юные вуктыльские музыканты готовятся к X Межрегиональному конкурсу исполнителей на струнных народных инструментах имени С.И. Налимова, который состоится в Сыктывкаре 30 апреля 2020 года.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru