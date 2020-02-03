Национальные проекты в действии

Глава Республики Коми провел 1 февраля первое выездное совещание по реализации национальных проектов на территории муниципальных образований, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Совещание состоялось в Выльгорте – в администрации Сыктывдинского района. В нем приняли участие члены республиканского правительства, отвечающие за исполнение региональных проектов, а также – в режиме видеосвязи – представители всех городов и районов Коми.

Такой формат выбран не случайно – в ходе рабочих поездок в муниципалитеты республики глава региона будет лично контролировать ход реализации национальных проектов на местах. Так, в этот же день Сергей Гапликов осмотрел ход строительства детского сада в Выльгорте и посетил инновационный образовательный центр «Точка роста» при Выльгортской школе №2.

Рабочая поездка началась с посещения Специализированной детско-юношеской конноспортивной школы. Здесь занимается 85 человек, в том числе дети и взрослые с инвалидностью. Сегодня школа нуждается в реконструкции. Вопрос строительства крытого манежа и конюшни находится на личном контроле главы Коми. Ранее он поручал зампреду правительства – министру сельского хозяйства и потребительского рынка республики Анатолию Князеву просчитать стоимость реализации проектов, проработать вопрос по приобретению необходимой техники для школы и изыскать средства на эти цели. Так, в рамках партнерства школе было выделено три миллиона рублей, на которые приобретен фронтальный погрузчик и разработана проектно-сметная документация на строительство крытого манежа.

Далее Сергей Гапликов побывал на строительной площадке, где началось возведение детского сада на 270 мест. Строительство ведется в рамках исполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Этой темы глава государства коснулся и в январском послании Федеральному Собранию Российской Федерации.

В настоящее время дошкольное образование для детей ясельного возраста полностью доступно в 16 муниципалитетах республики. В Сыктывкаре, Сыктывдинском, Корткеросском и Усть-Куломском районах работа по решению поставленной президентом задачи еще продолжается. При этом все дети от 3 до 7 лет имеют возможность посещать дошкольные образовательные учреждения региона.

Детский сад в Выльгорте включен в адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Строительно-монтажные работы выполняет ООО «Альфа-Строй». В соответствии с договором строительство должно быть завершено до конца года.

На данном этапе подготовлена стройплощадка, произведено погружение и испытание пробных свай. Осуществляется разработка котлована и забивка свай. На объекте установлено круглосуточное видеонаблюдение, которое позволяет смотреть за строительством объекта в режиме онлайн. Доступ к трансляции свободный, ссылка опубликована на сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

В этот же день Сергей Гапликов ознакомился с работой «Точки роста», созданной при Выльгортской средней школе №2 имени В.П. Налимова.

Первые центры образования цифрового и гуманитарного профилей появились в прошлом году на базе 22 школ республики. Три из них в Сыктывдинском районе: в Выльгорте, Зеленце и Пажге. В инновационных образовательных центрах детей обучают информатике, технологии и основам безопасности жизнедеятельности с применением новейших методик и современного оборудования. В выльгортской «Точке роста» по предметам и дополнительным образовательным программам занимается более 300 школьников.

Центр располагается в двух помещениях с шахматной и медиазоной. Он обеспечен оборудованием для оказания первой помощи, ручным инструментом, квадрокоптерами, промышленным, компьютерным оборудованием, 3D-принтерами и другим.

В ближайшие два года откроется еще пять «Точек роста»: в школах поселка Яснэг, сел Палевицы, Шошка, Ыб, а также на базе Выльгортской средней общеобразовательной школы №1. Всего в этом году в Республике Коми запланировано открыть 49 «Точек роста», семь из них – в Сыктывкаре.

По итогам поездки в администрации Сыктывдинского района состоялось рабочее совещание.

– Я посетил ряд объектов, которые непосредственно связаны с исполнением национальных проектов «Спорт – норма жизни», «Демография», «Формирование комфортной городской среды». Я не увидел ни одного равнодушного человека, начиная от простого рабочего на стройке, заканчивая теми, кто непосредственно отвечает за то или иное направление. Это крайне приятно. Мы видели, как положительно реагируют дети на то, что у них появляются новые возможности в учебе. Это здорово. Все наши совместные усилия должны приводить к тому результату, который оценят жители, ради них мы все это делаем. Потому что национальные проекты прежде всего для людей, – отметил глава Республики Коми.

По словам Сергея Гапликова, нацпроекты – это мощный инструмент, который дает возможность муниципалитетам при минимальном финансовом участии решать многие задачи. Например, в строительство универсальной спортивной площадки в селе Зеленец в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» Сыктывдинский район вложил 700 тысяч рублей. 2,6 миллиона рублей было выделено из федерального бюджета, 10,2 миллиона – из бюджета Республики Коми. В результате сельчане получили современный объект стоимостью 13,5 миллиона рублей.

Руководитель региона также подчеркнул, что к любым задачам, особенно к нацпроектам, подход должен быть комплексным. Если принято решение о строительстве объекта, то под него должен быть выделен земельный участок, должны быть необходимые коммуникации, качественно подготовлена проектно-сметная документация. Также необходимо учитывать, потянет ли бюджет района его содержание, есть ли необходимые кадры.

– К национальным проектам нужно относиться так же, как к народным проектам. Это те же народные деньги, так как идут на улучшение жилищных условий, развитие комфортной среды, условий ведения бизнеса, достижения определенных результатов в сохранении здоровья, получении качественного образования и так далее. Это все то, что направлено на конкретного человека, – заключил глава Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru