«Народный бюджет» пошел в рост

По поручению главы Коми финансирование проектов значительно увеличено

Реализация проекта «Народный бюджет» в Коми приведена в пример как хорошая практика инициативного бюджетирования на региональном уровне. Такое мнение высказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума генсовета партии, посвященного реализации послания президента России.

За прошедшие три года в республике по линии «Народного бюджета» воплощено в жизнь 544 проекта, и в нынешнем их количество должно заметно возрасти, вместе с ростом финансирования этого направления.

Официально «день рождения» «Народного бюджета» в Коми – 13 мая 2016 года, когда главой республики Сергеем Гапликовым был подписан соответствующий указ. Первого июля того же года проект вступил в практическую фазу – в городах и районах начались общественные обсуждения, люди предлагали варианты: что можно и нужно сделать для благоустройства территорий, улучшения инфраструктуры, появления новых рабочих мест и многие другие идеи. В сентябре прошло голосование за лучшие проекты, а в 2017 году началась их реализация.

Проект «Народный бюджет» создан по инициативе главы Коми Сергея Гапликова и реализуется совместно с Ассоциацией муниципальных образований Коми и муниципалитетами республики.

В 2019 году общий объем финансирования на реализацию проекта «Народный бюджет» составил 117,2 миллиона рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 90,4 миллиона рублей, за счет средств местных бюджетов – 19,5 миллиона рублей, за счет средств населения и предприятий – 7,3 миллиона.

В 2017 и 2018 годах на проекты «Народного бюджета» в Коми выделялось около 40 миллионов рублей. В 2019-м финансирование по поручению руководителя региона выросло более чем в два раза – до 90,4 миллиона рублей. Наконец, в этом году на «Народный бюджет» в республике заложено 124,1 миллиона рублей, а на следующий год планируется 200 миллионов рублей – то есть в пять раз больше, чем в первые годы реализации проекта по инициативному бюджетированию в нашей республике. Таким образом, можно будет реализовать большее количество проектов. Кроме того, за счет увеличения финансирования сами благие дела станут более масштабными.

Не секрет, что иногда хорошую идею не могли воплотить из-за ее дороговизны. Например, в прошлом году максимальный размер субсидии варьировался от 300 до 600 тысяч рублей. В 2020 году верхние пределы значительно подрастут: на народные проекты в сферах культуры, образования, физкультуры и спорта, занятости населения, а также на обустройство источников холодного водоснабжения будет выделяться до 600 тысяч рублей (вдвое больше, чем раньше). На инициативы малого и среднего бизнеса, благодаря которым будут решаться социально значимые вопросы, вопросы жизнеобеспечения населения, в том числе в сфере агропромышленного комплекса, – до 800 тысяч. Самыми весомыми станут субсидии на проекты в сфере благоустройства и дорожной деятельности, которые нацелены на создание комфортной среды проживания жителей республики, – до миллиона рублей.

Популярность «Народного бюджета» в регионе вполне объяснима: дело в том, что в предыдущие годы многие жители республики, особенно сельчане, уже хорошо поняли, что если взять инициативу в свои руки, то можно сделать немало полезного для своей малой родины. Произошло это благодаря созданию территориальных органов местного самоуправления. Силами местных ТОСов, получавших гранты на свои проекты, в деревнях и поселках появилось немало детских и спортивных площадок, были отремонтированы колодцы, обновлено уличное освещение, сделано еще очень многое.

По количеству реализованных в 2019 году народных проектов лидерами являются Усть-Куломский, Корткеросский, Ижемский районы, среди городских округов – Сыктывкар. По стоимости проектов в лидерах Усть-Куломский, Корткеросский, Сысольский районы и снова Сыктывкар.

По финансовому участию юридических лиц самым крупным является проект по обустройству спортивной площадки игровых видов спорта в поселке Жешарт. ООО «Жешартский ЛПК» направило на его реализацию 700 тысяч рублей.

По финансовому участию жителей лидером стал проект сельского поселения «Каджером» муниципального района «Печора» по обустройству территории кладбища. 240 жителей внесли денежный вклад в размере 199,8 тысячи рублей.

– Создание таких ячеек активистов на селе стало впоследствии и залогом успешной реализации проектов «Народного бюджета» на многих территориях, – считает руководитель исполнительной дирекции АТОС Коми, координатор по развитию ТОС в РК при ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми», член Общественной палаты региона Дмитрий Сизев. – Сейчас очень часто председатель ТОСА одновременно и инициатор реализации проекта «Народного бюджета». И это очень хорошо, потому что у таких людей уже есть опыт написания грамотного проекта, его реализации, потом отчетности. А еще у них есть актив – сложившаяся группа односельчан-единомышленников, которые его поддерживают, помогают во всем. А в населенном пункте, где общественное самоуправление не развито, может получиться такая ситуация, что инициативный человек выступит с идеей, а земляки его не поддержат, каждый будет предлагать свое, спорить.

По мнению Дмитрия Сизева, главы и сельских, и городских поселений должны быть заинтересованы в том, чтобы граждане активно принимали участие в общественном самоуправлении, ведь на этом зиждется успех реализации не только проектов ТОСов и «Народного бюджета», но и программы «Комфортная городская среда» – ведь все это основано на общественном обсуждении, принятии общего решения, зачастую в общем вкладе в проект. А в конечном счете поселение получает двойной, а то и тройной бонус: один проект реализуется за счет гранта по линии ТОС, другой – в рамках «Народного бюджета», третий – по программе «Комфортная городская среда». Или проект, не получивший грант как тосовский, можно доработать и реализовать уже с помощью «Народного бюджета».

Глав поселений, которые поддерживают народные инициативы и сами немало делают для того, чтобы «раскачать» население, сделать людей активнее, у нас, к счастью, все больше. Дмитрий Сизев привел в пример главу сельского поселения «Спаспоруб» Прилузского района Оксану Помысову. В этом СП работают три органа территориального общественного самоуправления, благодаря инициативности которых реализовано немало очень важных проектов – благоустраиваются территории, возрожден народный праздник. По линии «Народного бюджета», в частности, в 2018 году модернизирована пекарня Спаспорубского потребительского общества, которая сейчас поставляет выпечку не только в местные магазины, но и в республиканскую торговую сеть «Матö». А в прошлом году с помощью «Народного бюджета» в ряде населенных пунктов, входящих в состав Спаспоруба, модернизировали уличное освещение.

Благодаря активности местных жителей и заинтересованности руководства «Народный бюджет» вообще хорошо прижился в Прилузье, оценили его, в частности, и в сельском поселении «Ношуль».

– Это реально помогает нам решать многие вопросы. Инициативное бюджетирование – форма, которая хорошо работает. Граждане предлагают идею, мы закупаем материалы, и те же инициаторы помогают нам с реализацией проекта, – рассказал глава сельского поселения Сергей Елдин. – Проектов у нас уже реализовано достаточно много. И мы очень надеемся, что возросшее финансирование будет способствовать дальнейшему продвижению «Народного бюджета».

В 2018 году по линии «Народного бюджета» в Ношуле сделали бетонную площадку с открытой сценой и скамейками возле дома культуры. Сейчас там проводят сельские праздники. В прошлом году благоустроили кладбище – привели его в порядок, отремонтировали подъездную дорогу, установили контейнерную площадку.

– На 2020 год у нас поданы заявки на четыре проекта, ждем итогов. Если все пройдет удачно, то мы в удаленном селе Верхолузье построим пожарный водоем. В деревне Лихачевская проблема с водообеспечением, поэтому планируем там ремонт колодца. В Ношуле хотим привести в порядок дорогу по улице Калинина, которая раньше все никак не попадала в планы ремонта. И еще один вопрос по дорожной деятельности: сделали дорогу в центре, а людям приходится идти по обочинам, поэтому граждане подняли вопрос о строительстве тротуаров по улице Советской, – сообщил Сергей Елдин. – Люди о «Народном бюджете» отзываются положительно, готовы участвовать в этом проекте. У нас создан социально-культурный центр в библиотеке, где собирается общественность. Приглашаем туда лидеров общественного мнения, активистов, которые понимают, что в селе надо что-то менять. И вместе с ними накидываем несколько идей, проектов, которые нужно реализовать, а в рамках своего бюджета мы это сделать не можем. И на первый, районный, этап всегда стараемся отправить проектов по максимуму.

Что касается активности граждан, то кураторы проекта «Народный бюджет» особо отмечают небывалую сплоченность в этом деле жителей Усть-Цилемского района, которые лично участвуют в реализации проектов. Например, в селе Нерица в реконструкции ограждения и в благоустройстве территории кладбища приняли участие 92 человека. В селе Окунев Нос в обустройстве Народной поляны как места отдыха и проведения мероприятий участвовало 102 человека.

В 2019 году в Коми в рамках «Народного бюджета» реализованы 276 народных проектов на территории 214 населенных пунктов – в сфере малого и среднего предпринимательства (8 проектов), культуры (21), дорожной деятельности (17), физической культуры и спорта (20), занятости населения (55), благоустройства (117), агропромышленного комплекса (8), в области этнокультурного развития (6) и образования (24). По итогам реализации проектов в 2019 году создано 13 рабочих мест. Количество временно трудоустроенных – 329 человек.

В рамках реализации в 2019 году народных проектов достигнуты следующие ключевые эффекты:

– восстановлены 14 участков дорог и 22 участка улично-дорожной сети, один мост, обустроены стоянка для автотранспорта, девять тротуаров; установлены четыре автобусные остановки, 109 контейнеров для сбора ТКО; 1250 уличных светильников заменены на LED;

– ликвидированы 21 аварийное строение, девять несанкционированных свалок;

– благоустроены 20 общественных мест, 11 памятников, 21 кладбище; построено 920 м водопроводной сети; отремонтированы 16 колодцев, две скважины;

– построено два пожарных водоема, обустроен один противопожарный проезд.

Также обустроены 25 детских игровых площадок и 30 спортивных площадок, в том числе 14 с уличными тренажерами. Отремонтировано шесть детсадов и девять школ, четыре спорткомплекса и 14 домов культуры. Реализованы восемь проектов по дополнительному образованию детей и 16 доходогенерирующих проектов в сфере предпринимательства и агропромышленного комплекса. Обновлена материально-техническая база одного дома культуры, одной школы, благоустроены территории четырех домов культуры, трех образовательных организаций. Проведены шесть праздников и фестивалей, обновлены сценические костюмы двух творческих коллективов.

Анна ПОТЕХИНА

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