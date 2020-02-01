Михаил Герцман: «Сыктывкар стал для меня второй родиной»

Композитора Михаила Герцмана в Коми знают практически все. Даже не имеющие никакого отношения к музыке помнят, что есть в Сыктывкаре такой человек – друг Валерия Леонтьева, председатель жюри почти всех региональных музыкальных конкурсов и автор романа «Тупица». Председатель Союза композиторов Коми прославился не только театральными музыкальными произведениями, он является автором музыки республиканского гимна, созданного на основе песни Виктора Савина «Варыш поз». Первого февраля Михаилу Львовичу исполняется 75 лет. Накануне юбилея корреспондент «Республики» побеседовал с композитором.

– Вы приехали в Сыктывкар из Ленинграда 23 сентября 1971 года. Чем для вас стал этот город?

– Столица Коми стала для меня второй родиной, и я очень порадовался, когда летом минувшего года меня приняли в число почетных жителей Сыктывкара. Это достаточно редкая награда.

– Две ваши жены живут в Германии. А вам не хотелось уехать за границу?

– Две бывшие жены и вправду живут в Германии, о чем я узнал случайно. Впрочем, с первой женой мы не поддерживаем связи, и я даже не знаю, жива ли она. А со второй женой, конечно, поддерживаем контакты, я иногда бываю в Мюнхене, где она живет с нашим ребенком. Сыну нынче аж 33 года – возраст Христа.

– Вы дружили и дружите с Валерием Леонтьевым. Как сейчас можно оценить степень вашей близости к эстрадной звезде?

– Дружба не имеет веса, она или есть, или ее нет. Мы с Леонтьевым дружны с 1972 года, и дружба эта не прерывалась ни на миг. Хотя, помнится, в начале перестройки мы виделись нечасто. Песню «Было», между прочим, я сочинил в день путча – 21 августа, и когда мы ехали на запись, в Москве было полно танков.

– В репертуаре Леонтьева около десятка песен, к которым вы написали слова. Можете назвать себя еще и поэтом-песенником?

– Поэтом-песенником себя не считаю, хотя по случаю написал уже двадцать текстов для Леонтьева. Мог бы даже стать песенником, но мне это очень скучно. Насчет музыки. Вряд ли кто-нибудь из композиторов, доживших до 75 лет, мог бы точно ответить, сколько у него произведений. Да я бы и в тридцать лет не ответил на этот вопрос: количество собственных сочинений волнует, когда у тебя их четыре или пять.

– Что сложнее придумать – популярную мелодию или симфонию?

– Это то же самое, что спросить: «Что легче поднять – пять килограммов или сто?». Что до хитов, то их и не может быть у провинциальных композиторов (будь они хоть семидесяти пядей во лбу), так как нет и исполнителей, способных сотворить хит из нашей музыки. И дело вовсе не в таланте исполнителей или авторов, дело в самом устройстве хита: чтобы что-то стало хитом, в это «что-то» надо вкладывать деньги. Это теоретически могло произойти при советской власти, сейчас же это полностью исключено.

– Продолжаете ли вы работу над своим романом «Тупица»?

– Роман я продолжаю, но мысленно.

– Сколько сейчас человек осталось в республиканском отделении Союза композиторов?

– Союз композиторов – живой организм, нас сегодня семеро, хотя не все семеро живут в Сыктывкаре, и даже в России.

– Продолжаете ли вы свою преподавательскую деятельность?

– Я продолжаю преподавать, хотя уже не в том объеме, как раньше. Но работа с юными композиторами и сегодня мой любимый вид педагогической деятельности.

– Как вы планируете отметить юбилей?

– Что до моего юбилея, то я не уверен, что кто-нибудь, кроме нас с вами, о нем помнит… Да и Бог с ним, с юбилеем.

Беседовал Артур АРТЕЕВ

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