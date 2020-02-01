День науки в Маршаковке

8 февраля – День российской науки. К этой дате в Сыктывкаре для детей пройдет акция «Открытая лабораторная». Она традиционно соберет юных исследователей в зале Национальной детской библиотеки Республики Коми имени Маршака.

Принять участие в «Лабе», то есть стать «лаборантом», сможет любой желающий старше восьми лет. В этом году будет два варианта «лабы»: детская – для участников от 8 лет и «взрослая» – с 13 лет.

Акция начнется в три часа дня 8 февраля. На заполнение бланков с вопросами «лаборантам» дается полчаса, затем проходит детальный разбор вопросов.

«Открытая лабораторная» не только проверяет знания участников, но и информирует о новейших достижениях науки. Чтобы ответить на вопросы «Открытой лабораторной», не нужны специальные знания.

– «Лаба» – это масштабный однодневный научно-популярный проект, который помогает узнать, как устроены природа и техника, понять, откуда мы произошли, и проверить, насколько ваша картина мира соотносится с его реальным устройством, – прокомментировала соорганизатор мероприятия, куратор экоцентра библиотеки Светлана Залесская.

Чтобы объяснить сложные вопросы и рассказать подробнее о самых интересных научных фактах, в библиотеку пригласили «завлабов» – молодых ученых из Коми научного центра УрО РАН.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены памятными призами: научно-популярными книгами и подписками от партнеров акции.

Артур АРТЕЕВ

Фото ndbmarshak.ru