Законодательная инициатива защитит рыбные ресурсы республики

Госсовет Коми выступил с законодательной инициативой о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят усилить охрану ценных пород рыб на особо охраняемых природных территориях регионального значения.

Информацию о том, почему назрели такие изменения, представил на заседании президиума Госсовета РК автор законодательной инициативы, вице-спикер Василий Смалий.

В Коми 230 особо охраняемых природных территорий регионального значения (ООПТ), их площадь – около 2,8 миллиона гектаров. ООПТ включают в себя участки водных объектов рыбохозяйственного значения (рек Печора, Мезень, Вычегда и их притоков), являющихся средой обитания ценных видов рыб (семги, нельмы, сига, хариуса). Общая протяженность нерестоохраняемых рек в границах особо охраняемых природных территорий республики – 3570 километров.

В настоящее время государственный экологический надзор в Коми осуществляют 55 государственных инспекторов, из которых 48 – сотрудники минприроды и семь человек – специалисты Республиканского центра обеспечения функционирования особо охраняемых территорий и природопользования. Но этого числа крайне недостаточно для надлежащей охраны ООПТ от незаконного использования их водных и биологических ресурсов.

В этой связи большую помощь могли бы оказать сотрудники органов рыбоохраны. В соответствии с федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» Росрыболовство (Федеральное агентство по рыболовству) и его территориальные органы имеют право осуществлять госконтроль и надзор в области рыболовства и сохранения водных объектов на ООПТ регионального значения. Однако должностные лица не имеют полномочий на составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных в отношении водных биологических ресурсов на ООПТ регионального значения.

За исключением двух случаев, которые появились недавно в связи с принятием изменений федерального законодательства, вступивших в силу 8 января 2020 года. К таким случаям относятся рассмотрение административных правонарушений: предусмотренных статьей 8.35 КоАП РФ и совершенных в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения водных биологических ресурсов, охраняемых международными договорами. Статьей 8.48 кодекса предусмотрена административная ответственность за несоблюдение требований сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания при строительстве, реконструкции, капремонте объектов капстроительства и территориального планирования, градостроительном зонировании территории, оказывающих неблагоприятное воздействие на водные биологические объекты.

С учетом этого парламентарий предлагает внести изменения в часть первую статьи 23.27 КоАП РФ и наделить должностных лиц органов рыбоохраны правом рассматривать административные правонарушения, предусмотренные статьями 8.33, 8.34, 8.36 и 8.39 КоАП РФ, совершенных на ООПТ регионального значения.

Содокладчиком по вопросу выступил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Роман Полшведкин.

– В состав 230 особо охраняемых природных территорий Коми входит 10 ихтиологических заказников, восемь водных и пять биологических заказников, которые включают в себя бассейны рек Печора, Вымь, Малая Визинга, Ижма, Сыня, Илыч, Мезень. Их общая протяженность – более 3,5 тысячи километров. Заказники – основные места нереста ценных пород рыб – лососевых, стерляди, – напомнил министр. – Сегодня охрана и надзор на этих территориях осуществляется Центром ООПТ. Но инспекторов недостаточно. До 2018 года контрольно-надзорные мероприятия проводились и отделами рыбоохраны. Например, в 2016 году отделом рыбоохраны было составлено 54 протокола, 10 – сотрудниками минприроды. В 2017-м – органами рыбоохраны составлено 185 протоколов и 20 – инспекторами минприроды. С 2018 года надзор рыбоохраны на этих территориях больше не осуществлялся. После этого количество нарушений правил рыболовства в заказниках возросло вдвое. А в сравнении с 2017 годом количество выявленных нарушений уменьшилось в три с половиной раза. Поэтому рост правонарушений в первую очередь связан с уменьшением контрольных мероприятий на водных объектах в ООПТ республиканского значения, – указал Роман Полшведкин.

По мнению министра, подготовленная законодательная инициатива позволяет объединить усилия по охране водных объектов на особо охраняемых природных территориях. Если будет увеличено количество инспекторов, можно прогнозировать увеличение численности популяции лосося, нельмы, сига, убежден руководитель природоохранного ведомства.

Также министр привел статистику по рыболовам-браконьерам. В прошлом году к административной ответственности привлечено 59 граждан, наложено административных штрафов в размере 183 тысяч рублей. В результате незаконных действий водным биологическим ресурсам причинен ущерб на 842 тысячи рублей. Из этой суммы добровольно оплачено 237 тысяч, остальное взыскано в судебном порядке. В 2018 году ущерб составил 112 тысяч рублей.

Наибольший ущерб в 2019 году – более 100 тысяч рублей – зафиксирован на территории Корткеросского района: в Верхне-Локчимском заказнике браконьер выловил 123 особи ценной рыбы размером меньше промыслового. Он привлечен к уголовной ответственности по статье 256 УК РФ. Ему присудили шесть месяцев исправительных работ. Ущерб гражданин оплатил добровольно.

Всего же по результатам контрольно-надзорной деятельности Центра ООПТ в прошлом году изъято 61 орудие лова, 873 особи ценных рыб (в первую очередь хариуса) было выловлено.

Как добавил и.о. начальника отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по РК Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Николай Величко, нашествие браконьеров наблюдается в Вымском заказнике, а также увеличилась негативная нагрузка на ООПТ Троицко-Печорского района: жители соседнего Пермского края в разы увеличили посещение этих охраняемых территорий и ловят рыбу в местных заказниках. Поэтому законодательная инициатива придется как нельзя кстати, и в случае принятия соответствующего закона это поможет усилить охрану водных биологических ресурсов нашей республики.

Законодательная инициатива прошла процедуру «нулевого чтения» и в ближайшее время будет направлена в Совет законодателей и в правительство России. Парламентарии Коми надеются на положительное решение.

Галина ВЛАДИС

Фото sztufar.ru