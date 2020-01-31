«Веселому селу» подарят стабильный интернет

В селе Мутный Материк с рабочим визитом побывал руководитель администрации Усинска Николай Такаев. На встрече с местными жителями он поздравил их с победой во всероссийском конкурсе, где село признали населенным пунктом с самым веселым названием, и пообещал провести туда высокоскоростной и стабильный интернет.

Николай Такаев в торжественной обстановке вручил жителям кубок победителя, а после ответил на волнующие их вопросы. Как сообщает пресс-служба усинской администрации, одним из наиболее насущных оказался вопрос о том, когда в селе будет стабильный высокоскоростной интернет. Руководитель пообещал, что по договоренности с компанией «Ростелеком» в Мутный Материк в 2020-2021 годах проведут оптоволоконную линию, благодаря которой «ворота» во всемирную паутину откроются не только для «веселого села», но и для деревень Захарвань и Денисовка.

Кроме этого, пожилые сельчане обратили внимание Николая Такаева на то, что Пенсионный фонд отказывается возмещать им стоимость билетов за поездки на речном транспорте из-за их необычного формата. Он взял проблему на контроль.

Ярослав СЕВРУК