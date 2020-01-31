Строительство детсада в Эжве идет по графику

Столичный мэр Наталья Хозяинова проинспектировала строительство нового детского сада на 270 мест в Эжвинском районе.

Возведение нового дошкольного учреждения началось в конце 2019 года. Общая стоимость объекта почти 240 миллионов рублей. Средства на строительство учреждения направлены из республиканского и муниципального бюджетов. По плану в конце 2020 года строительные работы и благоустройство территории должны быть полностью завершены.

Представитель подрядной организации ООО «АльфаСтрой» рассказал Наталье Хозяиновой о ходе работ. На площадке выполнены все работы по устройству свайного поля, подбетонки, ростверка. Завершаются установка блоков технического подполья, устройство канализации. Производится установка плит прикрытия технического подполья, начата кирпичная кладка стен здания.

– Строительство детского сада идет строго по графику. Подрядчик в лице компании «АльфаСтрой» уже имеет опыт строительства детского сада по аналогичному проекту, поэтому, мы надеемся, что все необходимые работы будут проведены качественно и в полном соответствии с планами. В Эжвинском районе детские сады не строились около двадцати пяти лет, и введение нового дошкольного учреждения позволит полностью ликвидировать недостаток мест в детских садах района. Возведение школы в Краснозатонском и детского сада в Эжве находится на особом контроле. Наша задача – вовремя ввести каждый из объектов и обеспечить доступность образования для юных сыктывкарцев, – отметила Наталья Хозяинова.

Галина ГАЕВА

Фото БНКоми