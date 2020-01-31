Столицу очищают от снежных завалов

Техника социальных партнеров Сыктывкара вышла на подмогу коммунальным службам столицы.

Напомним, ранее мэр города Наталья Хозяинова поручила Дорожному хозяйству провести субботник по очистке города от снежных завалов и обратилась к ряду предприятий с призывом оказать содействие. Откликнулись пять предприятий, предоставивших суммарно 23 единицы техники.

Свои самосвалы и погрузчики предоставили строительные организации – «Промбытстрой», «АвтоТрансПарк» и «Тетрастройкоми», а также «Доринвест» и предприятие лесной отрасли «Лузалес». В ночь на четверг подмога пришла на вывозку снега с улицы Советской, откуда при поддержке «Лузалеса» вывезено 675 кубометров. Техника предприятия «АвтоТрансПарк» работала в местечке Кируль в районе старого автовокзала, откуда вывезено 504 куба.

По информации столичной администрации, работу партнеров координируют муниципальные предприятия «Дорожное хозяйство» и «Жилкомсервис», основные силы и средства которых в это же время задействованы на уборке и вывозке снега с других улиц.

Совместная работа в ночные смены продолжится до субботы. Запланирована вывозка снежных навалов с улиц Орджоникидзе, Карла Маркса, Театральной площади и из Кируля, с площадки у Центрального бассейна и других территорий.

По информации Дорожного хозяйства, в ночь с 29 на 30 января были убраны: улица Коммунистическая (от «кольца» до ж/д вокзала и от вокзала до улицы Старовского), улица Малышева (от Петрозаводской до Октябрьского проспекта – одна сторона), улица Димитрова (от Октябрьского проспекта до улицы Морозова и от улицы Морозова до Гаражной). За ночь вывезено 3016 кубометров снега, а за сутки – 4436,5 кубометра.

Было проведено грейдирование дорог общего пользования: Дырносские дачи – маршрут 38 автобуса, площадь ж/д вокзала – заезд для автобусов, малая объездная, микрорайон Заречье (дорога, ведущая на Сидор-Полой).

Грейдирование заездных карманов остановок маршрутных транспортных средств проведено по улицам Коммунистической, Заводской, Пушкина, в поселках Выльтыдор, Краснозатонский, Верхняя Максаковка, местечке Красная гора. Ведется подметание и обработка объектов дорожного хозяйства песко-соляной смесью по всему городу.

Галина ГАЕВА

Фото Трофима МЯНДИНА