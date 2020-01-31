Помощь семье и преодоление бедности

Министр труда и социальной защиты ответил на вопросы общественности

Бюджет социальной сферы в Коми ежегодно увеличивается. В этом году на социальную защиту и занятость населения предусмотрено 14,6 миллиарда рублей. При этом объем средств республиканского бюджета на эти цели увеличился на 13 процентов. О том, на что будут потрачены средства в текущем году, и об итогах работы отрасли в прошлом году 28 января на встрече с общественниками рассказал министр труда, занятости и социальной защиты, зампредседателя правительства Коми Илья Семяшкин. «Час с министром» в Общественной палате РК проводился по поручению главы региона Сергея Гапликова.

Такое увеличение бюджета связано в первую очередь с возрастающим числом социальных выплат. Так, в 2019 году бюджет отрасли в сравнении с 2018 годом увеличился на 6,3 миллиарда рублей и составил 11,9 миллиарда рублей. Туда вошел «знаменитый» 1 миллиард 300 тысяч рублей на поддержку семей с детьми.

В прошлом году началась реализация нацпроекта «Демография», все меры которого направлены на одну цель – финансовую стабильность семьи и содействие приобретению жилья. Благодаря мерам государственной поддержки в республике отмечается рост числа многодетных семей: увеличивается доля рождения третьих и последующих детей. Министр напомнил, что выплаты при рождении ребенка будут осуществляться, пока ребенку не исполнится три года, а для мам в этот период в рамках нацпроекта предусмотрена возможность бесплатного повышения квалификации.

– Возможность быть с малышом до трех лет очень важна для мамы, так как это возраст, когда ребенок, если его отдать в детсад, очень часто болеет, – пояснил Илья Семяшкин.

В отдельное поручение президента страны входит задача по преодолению бедности. Именно на ее решение направлен новый вид социальной помощи – семейный социальный контракт, который в качестве эксперимента в регионе был запущен в прошлом году в Сосногорском и Корткеросском районах. Работа по этому направлению позволила республике войти в пилотный проект Минтруда России, направленный на снижение бедности, и привлечь в Коми более 450 миллионов рублей федеральных средств.

В 2020 году на мероприятия по семейному социальному контракту в Коми будет направлено более 650 миллионов рублей. На основе федерального социального контракта планируется охватить 2,9 тысячи малоимущих граждан. Это 10 процентов от общего числа малоимущих в Коми. Всего органами соцзащиты заключено 244 семейных социальных контракта, за июль-декабрь 2019 года в качестве пособий выплачено 11,6 миллиона рублей.

Социальный контракт ориентирован на четыре направления: поиск работы, прохождение профессионального обучения и стажировка после обучения, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, иные мероприятия, направленные на преодоление малоимущим гражданином трудной жизненной ситуации. По каждому направлению малоимущим предусмотрена выплата либо ежемесячного, либо единовременного пособия.

Еще одно важное направление работы социальных служб – помощь ветеранам. В министерстве действует программа «Старшее поколение». В ее рамках в прошлом году были приобретены автомобили для мобильных бригад, на которых пенсионеров возят на медицинские обследования из дальних поселков в районные больницы. Что касается еще одной категории, требующей особого внимания, – предпенсионеров, то в прошлом году служба занятости направила на переобучение с последующим трудоустройством 661 человека предпенсионного возраста.

С 2018 года проводится конкурс для некоммерческих организаций, которые занимаются социальным обслуживанием на дому. По результатам конкурса 11 НКО получили грант на развитие. На грантовые средства были закуплены аппараты «Алмаг» и оборудование, необходимое для ухода и повышения качества услуг. В 11 крупных муниципалитетах созданы пункты проката средств технической реабилитации. За это время прокатом воспользовались больше полутора тысяч человек.

– С минздравом мы определили пилотные регионы, чтобы вместе с федеральным фондом «Старость в радость» улучшить качество оказываемой помощи старикам на дому. Кроме того, 900 миллионов будет привлечено для расширения двух интернатов для престарелых. Такого не было с момента строительства Тентюковского дома-интерната. И если сейчас в комнатах проживает по шесть-восемь человек, то после расширения будет возможность расселить людей по четыре-шесть человек и создать нормальные условия. Мы, конечно, и сейчас обеспечиваем стандарт ухода, но он должен улучшаться, – рассказал Илья Семяшкин.

Отдельная категория, находящаяся в центре внимания соцслужб, – ветераны Великой Отечественной войны. По словам министра, в Коми сегодня 2900 тружеников тыла, а вот участников войны осталось всего 118. Из них всего шесть человек – на ногах.

В 2019 году была продолжена начатая еще в 2016-м работа по отслеживанию состояния жилья каждого ветерана Великой Отечественной. При необходимости ремонты проводились за счет средств управляющих компаний, спонсоров, благотворителей и иных средств. В прошлом году были проведены девять капитальных и 63 текущих ремонта на 1,7 миллиона рублей за счет спонсорских средств и средств благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы». Сейчас изучается потребность ремонта жилья другим категориям ветеранов Великой Отечественной войны. Ремонтные работы будут сделаны до конца 2020 года.

– Участники войны – это для нас почетная категория, и это, возможно, последний юбилей Победы, который мы встречаем с ними. 2020-й объявлен в России Годом памяти и славы, в преддверии 75-летия Победы перед социальной отраслью стоит ряд непростых задач. Особое внимание следует уделить ветеранам, участникам войны, детям войны и всем категориям граждан, судьба которых связана с Великой Отечественной. В свое время 767 ветеранов получили жилье, в том числе два человека – в прошлом году. Сейчас ветераны Великой Отечественной войны в очереди на жилье в Республике Коми не зарегистрированы в связи с отсутствием обращений. Но в проведении ремонта нуждаются 67 жилых помещений участников и инвалидов войны, и в этом году глава республики выделил еще 50 миллионов на ремонт жилья ветеранам, – рассказал министр.

По окончании доклада общественники задали министру свои вопросы. На вопрос о степени укомплектованности кадров в социальной отрасли Илья Семяшкин ответил, что в социальной отрасли с этим дела обстоят заметно лучше, чем в здравоохранении или образовании, так как в «социалке» нет требований к специальному образованию. Отрасль даже необходимо расширять. Так, в настоящее время в минтрудсоце вынашивают идею реализации проекта сиделок. Толчком для рождения этой идеи послужил произошедший недавно в Печоре несчастный случай, когда 80-летняя женщина погибла от рук злоумышленников. Ранее судимая дочь частной сиделки, ухаживавшей за этой престарелой женщиной, тайно взяла у матери ключи от квартиры старушки и вместе с приятелем с целью ограбления проникла в ее квартиру.

По словам министра, труд сиделок будет субсидироваться.

– Пускай человек, к примеру, и платит те же самые 100 рублей, как частной сиделке, а остальное доплачивает государство. Чтобы люди не шли в интернаты, а получали помощь на дому. Так что сейчас мы готовим предложения по разработке института сиделок, – подчеркнул Илья Семяшкин.

Член Общественной палаты Игорь Зибарев обратился к министру с просьбой поднять на федеральном уровне вопрос о снижении ставки по ипотеке всем многодетным семьям, а не только молодым:

– Сегодня для молодой семьи предусмотрено снижение ставки по ипотеке. А для моей семьи, которой больше 23 лет, но она до сих пор имеет статус многодетной, такой льготы нет. И я такой не один. Думаю, надо обратиться в Госдуму или в правительство, чтобы и другим многодетным снизили ставку по ипотеке хотя бы до 10 процентов.

– Как только у меня будет возможность на федеральном уровне сказать об этом, я обязательно скажу, – пообещал министр.

– Почему-то сейчас старший ребенок в многодетной семье, которому исполнилось 18 лет, получает льготу на проезд в общественном транспорте, а младшие дети нет. Это так и было предусмотрено? – поинтересовалась председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи, материнства и детства Елена Щербина.

– До недавнего времени многодетной считалась семья, в которой старшему из троих не исполнилось 18 лет. Сейчас, если одному из троих исполнилось 18, семья переходит в категорию «семья с тремя детьми, где старший ребенок моложе 23 лет обучается в вузе или ссузе». Этому старшему сейчас гарантируется право на льготный проезд, в то время как раньше и этого не было, – пояснил Илья Семяшкин.

Как выяснилось в ходе общения, не все потенциальные получатели социальных выплат знают, на что они имеют право и как это право реализовать, поэтому председатель Общественной палаты Сергей Чечеткин высказал предложение сразу после рождения ребенка выдавать женщине памятку «Ты имеешь право» с перечислением положенных социальных льгот.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено пресс-службой Минтруда РК