Коронавирус: осторожно, но без паники

Меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Коми обсуждались на заседании республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии, состоявшемся 29 января в Сыктывкаре под председательством зампреда правительства республики Ильи Семяшкина.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы с Китаем для предупреждения распространения коронавируса. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что случаев заражения в стране пока не зафиксировано, но риск проникновения коронавируса в Россию есть.

О готовности Республики Коми противостоять инфекции в ходе внеочередного заседания санитарно-противоэпидемической комиссии рассказали глава управления Роспотребнадзора по Коми Людмила Глушкова и министр здравоохранения региона Дмитрий Березин.

На видеосвязи с санитарно-противоэпидемической комиссией находились представители органов власти и руководители медицинских организаций городов и районов республики. Муниципалам разъяснили, как действовать, если есть основания предполагать, что выявлен человек, заразившийся коронавирусной инфекцией.

Людмила Глушкова сразу заявила, что поводов для паники в Коми нет и быть не может, хотя надо быть готовыми к любому развитию ситуации. Лаборатория в Сыктывкаре готова к выполнению исследований проб на коронавирус. Предусмотрены меры даже на тот случай, если больной с подозрением на коронавирус не говорит по-русски. В такой ситуации необходимо обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора для предоставления переводчика. В целом Людмила Глушкова рекомендовала жителям Коми воздержаться от посещения Китая.

Представители муниципалитетов поинтересовались, что делать с теми жителями, которые отправились не в Китай, а в другие страны, где зафиксированы факты выявления больных с коронавирусом, и скоро вернутся на родину.

Людмила Глушкова сообщила, что больные коронавирусом выявлены во многих странах, но ни в одной из этих стран не произошло распространение инфекции. Главный санитарный врач республики призвала «не тащить» на обследование всех, кто вернется из-за границы. Но если турист сам обратится с жалобами на плохое самочувствие, то надо определить, есть ли признаки коронавирусной инфекции, при необходимости взять пробы и направить их в Сыктывкар. Результаты исследований станут известны в течение суток.

Дмитрий Березин заверил, что отрасль здравоохранения республики подготовлена к выполнению задач по недопущению распространения инфекции. В Коми имеется 70 боксовых помещений на 210 человек в Сыктывкаре и Ухте, есть необходимый запас медикаментов, специальное оборудование. В аптеках республики есть достаточный запас медицинских масок.

– Имеющиеся ресурсы позволяют диагностировать, размещать в стационарах и лечить пациентов с симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию. Сейчас важно собрать полный анамнез, поэтому мы разработали специальный опросник, который разослали во все медицинские организации, чтобы исключить возможный пропуск контактов с теми, кто проживает в Китае, либо с теми, кто оттуда прибыл, – подчеркнул Дмитрий Березин.

Людмила ВЛАСОВА