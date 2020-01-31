Чтобы дети жили в семье

Развитие института приемных семей позволило в 2019 году более чем на 30 процентов сократить в Сыктывкаре число детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила начальник отдела семейного устройства управления опеки и попечительства Сыктывкара Татьяна Огнева в ходе прямой линии в Общественной приемной главы Коми.

Татьяна Огнева рассказала об итогах работы городских социальных служб с замещающими семьями в 2019 году. На сопровождение в минувшем году была принята 81 замещающая (приемная) семья. Всего на сегодня в Сыктывкаре проживает 336 приемных семей. В школе приемных родителей специалисты органов опеки учат, как принять ребенка в семью. Информация о детях, оставшихся без попечения родителей, размещается в СМИ.

Что собой представляют курсы подготовки приемных родителей, рассказала заведующая отделением помощи лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, и замещающим семьям Центра социальной помощи семье и детям Сыктывкара Ольга Коклева. По завершении этих курсов проводится тестирование, после которого выдается свидетельство о специальной подготовке и заключение о готовности гражданина взять на себя ответственность по воспитанию детей.

Сопровождение замещающих семей длится от года и больше, в зависимости от характера выстраивания отношений между родителями и ребенком. В течение этого времени опекуны и усыновители посещают индивидуальные и групповые занятия, на которых делятся своими проблемами и получают консультации по выходу из различных ситуаций. Стоит отметить, что за помощью обращаются и те родители, которые имеют затруднения в воспитании собственных детей.

Психолог Центра социальной помощи семье и детям Сыктывкара Маргарита Чупрова проинформировала о проектах, помогающих наладить взаимоотношения опекунов с приемными детьми. Например, игра «Семейная лекотека» направлена на улучшение эмоционального состояния дошкольников. Программа «Осознанное родительство» призвана помочь взрослым взаимодействовать со своим ребенком на разных этапах его взросления. А бесплатный курс «Невероятные годы» позволяет родителям научиться справляться с проблемным поведением подопечного.

– Одна из наших ключевых задач – это сделать все, чтобы помочь ребенку обрести настоящую семью, – отметила специалист по социальной работе Наталия Сивкова.

Галина ГАЕВА

Фото чаллы.рф