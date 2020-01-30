Прялки: письма из прошлого

Больше сотни старинных прялок (и порядка четырехсот узоров, срисованных с их лопаток) собрали известные корткеросские краеведы Людмила Королева и Анатолий Смилингис. Сейчас часть их уникальной коллекции можно увидеть в Сыктывкаре. 29 января в зале республиканского Центра народного творчества и повышения квалификации открылась выставка «Висер вожыд – зарни печкан» («Золотая прялка Вишеры»). В экспозиции представлено около сотни старинных прялок, собранных в разных уголках Корткеросского района. Большинство прялок – изделия местных мастеров. По мнению краеведов, вырезанные на прялках узоры – это своеобразные послания из прошлого. Многие из них несут информацию еще дохристианской эпохи.

В старину в каждом крестьянском доме была прялка, и она считалась не просто орудием труда, но и украшением деревенского интерьера. Их расписывали яркими красками, покрывали поверхность затейливой резьбой, инкрустировали (иногда даже зеркальцами). Такой предмет не только украшал крестьянскую избу, но и скрашивал монотонный труд женщин. Прялка была ценным подарком: отец дарил ее дочери, жених – невесте, муж – жене. Часто прялки передавались из поколения в поколение, и узоры со сломанных прялок копировали на новые изделия.

Прялка была невероятно важна для каждой крестьянской семьи. Она давала возможность создавать нитки из шерсти или растительных волокон, из которых впоследствии получались ткани. Но прялки были вытеснены из использования с развитием промышленности, когда готовые нити и ткани проще и дешевле стало купить, нежели соткать самим.

Ручная прялка состоит из вертикальной части, куда привязывается шерсть-кудель, и горизонтальной (донце), где сидит пряха. Вертикальная часть – из лопати и шейки (ножки). Украшали и расписывали именно лопатку – лопать.

– Прялку обычно делали в домашних условиях из цельного куска дерева: лопать и ножку мастер вырезал из ствола, донце из корневища, – рассказал «Республике» Анатолий Смилингис. – Изготовивший прялку украшал ее своими родовыми пасами или узорами, которые несли сакральный смысл. Трехгранно-выемчатой и линейно-контурной резьбой вырезались знаки – обереги от болезней, от сглаза, от разбойников. Языческие обереги сменил символ христианского креста, который также выполнял функцию оберега. С историческими событиями на прялках появлялись новые рисунки. В частности, георгиевский крест, пятиконечная звезда, серп и молот и даже Ленин.

Особое значение коми придавали самому первому этапу изготовления прялки – заготовке дерева. Считалось, что далеко не каждое дерево пригодно для этого: неправильно выбранное могло принести несчастье. Оно должно было быть живым. Непригодными считались деревья, у которых на коре имелась выпуклость, сучья росли вдоль ствола, а также деревья с двумя вилкообразными вершинами: существовало поверье, что у них две души. После выбора дерева наступало время заготовки. Обычно это делалось зимой, когда дерево спит, чтобы не навредить душе, затем приступали к изготовлению и украшению прялки.

Кроме того что прялки часто украшали родовыми пасами, нередко среди узоров вырезали и даты – время изготовления прялки. В представленной коллекции много прялок с датировкой конца девятнадцатого века. Есть несколько узоров с датами 1920-х годов. Сохранилась вера в магическое воздействие прялки. Ее не моют, вытирают. В коми деревнях есть примета, что если прялку помыть, то кто-то в доме умрет. Прялку обычно не показывают незнакомым людям, иначе потеряются ее «оберегательные» силы.

В поселениях Вишеры (а это деревни Ивановская, Лунь, Выльыб, села Нившера, Троицк и Богородск) сохранились символы предположительно времен Перми Вычегодской. К древним магическим знакам добавлены разновидности крестов, изображенные на нижней части лицевой стороны лопати. Встречаются греческий, мальтийский, георгиевский кресты.

– А этот «расцветающий крест» я видел на новгородской иконе двенадцатого века, – показывает рисунок Анатолий Смилингис. – Встречается он и у западных христиан.

В поселениях правобережья Вычегды (Сторожевск, Небдино, Вомын) сохраняется влияние вишерской символики. Помимо православного, встречаются разные формы крестов, а также надписи, даты, «тексты», родовые пасы. Символика вычегодских прялок отличается более сложной композицией и разнообразием содержания.

В 2009 году был издан научно-популярный альбом «Прялки коми (зырян): из собрания Национального музея Республики Коми». Он подготовлен в рамках проекта «О чем рассказывают прялки?», поддержанного фондом президента России. Руководитель проекта – старший научный сотрудник отдела фондов НМРК Ида Уткина. Альбом представляет собой иллюстрированное издание, посвященное уникальной коллекции прялок, начало комплектования которой было положено в 1920-е годы. В настоящее время коллекция насчитывает более двухсот предметов, привезенных в разное время из разных районов Республики Коми.

Здесь можно увидеть мировое древо, родословную карту, верхний, средний, нижний миры, сложные геометрические фигуры. На прялке из села Сторожевск изображены миры: «потусторонний», «средний» – с символом библейской Голгофы и «нижний» – с хтоническими символами. На другой прялке – родовое древо, слева от которого окно в «потусторонний мир», а внизу родословная карта.

– Прялка служила хранителем благополучия в доме, – продолжил рассказ Анатолий Смилингис. – На новую прялку символы переносились со старой с добавлением новых элементов. Информация уплотнялась без нарушения композиции. Все знаки верхневычегодских прялок индивидуальные и не повторяются. Они хранят семейно-родовую память. Пришедший из глубины веков орнамент прялок Вычегодской Вишеры с его загадочными символами является носителем информации семьи, рода, эпох, уходящий своими корнями в глубокую старину Перми Вычегодской.

По мнению исследователя, прялки донесли до нас и фрагменты древней достефановской коми азбуки. Символы на них поражают воображение, и их научная интерпретация впереди. Прялки сейчас больше не изготовляются. Они как орудие труда вместе с символикой остались в прошлом. Педагог-краевед Людмила Королева вместе с учениками с 1995 по 2014 год нашла и зарисовала узоры 416 прялок. При этом она систематизировала и обработала уникальный материал, объяснила часть узоров.

– Первую прялку мне подарили в деревне Троицк, – поведала Людмила Королева. – Я заинтересовалась знаками. И когда перерисовала тридцать узоров, обнаружила, что в них есть какая-то система. И я поняла, что это не просто орнамент, а это носитель информации. Я не выпрашиваю прялки, в основном срисовываю с них узоры. Только когда прялку хотят выбросить, прошу ее подарить мне для коллекции. Зачастую сами хозяева не замечают узоры на загрязненных прялках и удивляются, когда я им объясняю их смысл.

На основе своей работы Людмила Королева сделала самодельный альбом, который, если бы был издан, привлек внимание многих ученых и краеведов. С уходом старшего поколения ушли и прялки как часть культуры и как носитель информации семьи и рода.

– Еще недавно утверждалось, что у коми не было своей дохристианской письменности. Но коми письменность – одна из древнейших в стране. У коми издавна существовали пасы – родовые знаки. Каждая прялка хранится около ста пятидесяти лет. Значит, со времен Стефана Пермского сменилось всего пять поколений. Одна ветшала – узор переносился на другую, – рассказал Анатолий Смилингис.

Иногда с помощью прялок можно узнать историю той или иной семьи. Так, в деревне Лунь у Георгия Микушева (1919 года рождения) зарисовали три прялки. На одной из них изображен двухэтажный дом, под домом дата – 1886 год, ниже – георгиевский крест. Со слов Георгия Никандровича, его отец проходил воинскую службу в Финляндии, где спас из горящего дома генерала.

Вот как рассказал Георгий Микушев про подвиг отца: «Он был сильным и трудолюбивым человеком. Отслужил в царской армии шесть лет. Тогда нужно было служить пять лет, но из-за малого количества новобранцев отца оставили служить еще на один год. Однажды случился пожар в доме генерала. Огонь уже полыхал, но генерал оставался в доме. В полыхающее здание войти никто не смел. Солдаты оцепили место пожара. Но тут мой отец кинулся в охваченный огнем дом и нашел генерала на пороге без сознания. Кругом огонь и дым. Схватил его за пояс и перекинул через окно на улицу. А потом и сам перепрыгнул. Вот такой силой обладал мой отец. За спасение генерала и наградили его».

За подвиг коми солдату присвоили звание унтер-офицера и наградили Георгиевским крестом. Вернувшись из армии, отец сделал прялку, хранящую память о его подвиге. На лопати прялки виден дом, озаренный сполохами огня. На ножку нанесено изображение Георгиевского креста и год, когда произошло это событие.

Жительница деревни Троицк Ия Габова рассказала краеведам свою историю про семейную прялку. Ее дядя Николай Габов в 1920-х годах плавал на Соловки, чтобы посетить Соловецкий Кремль, его соборы и храмы и поклониться святым мощам. И он изобразил это паломничество на прялке. На нижней части лопати изображен компас (по-коми – матка). Интересно, что на компасе север внизу, а юг – сверху, хотя должно быть наоборот. Возможно, что во время путешествия на Соловки он видел компас у капитана зеркально. Зубцы вверху прялки над компасом могут символизировать северное сияние, которое Николай Васильевич мог видеть во время плавания на Соловецкие острова, а возможно, это часть какого-то календаря. Буквы «ГНВ» – инициалы Габова Николая Васильевича. На ножке прялки нарисован знак, напоминающий поморское судно – коч. Но возможно, это изображение календаря. Буква «Ж» на ножке прялки нанесена через два поколения. Это видно из того, что буква вырезана другой рукой. 1928 год может означать два события: год путешествия на Соловки или год изготовления прялки.

К сожалению, сейчас уникальная этнографическая коллекция не имеет постоянного места для хранения. И большая ее часть хранится, по словам Анатолия Смилингиса, где попало.

Артур АРТЕЕВ

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