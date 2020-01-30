В Забайкалье предложили ввести уполномоченных по правам пожилых. Многие старики, особенно одинокие, не знают, какие льготы и выплаты им положены, к кому обратиться, если случилась беда – пожар или болезнь. Большое число пожилых людей не владеют компьютером, где можно найти необходимую информацию. Также есть случаи, когда родственники отбирают у стариков пенсии, не кормят, избивают. Защитить их и помочь им мог бы уполномоченный по правам пожилых. С другой стороны, появится еще один орган, на который будут тратиться государственные средства. Нужен ли уполномоченный по правам пожилых?

Сергей Рулев, член Союза писателей России, Ухта:

– Тут все просто. Если Россия – социальное государство, как написано в Конституции, и собирается оставаться таковым в дальнейшем, с перспективой на десятки лет, то такой орган необходим. При всей поддержке рождаемости со стороны государства население страны стареет. Есть много объективных факторов, способствующих этому. И перелома в ситуации в обозримом будущем не произойдет. Люди, создающие материальные и прочие ценности для государства сейчас, вправе надеяться на то, что государство и народ, который будет пользоваться плодами их трудов, не бросят их в старости.

Наталья Логина, депутат Совета МО ГО «Сыктывкар»:

– В каждом регионе свои сложившиеся отношения, и, может, для Забайкалья этот вопрос и актуален. У нас в Республике Коми активно работают как социальные службы, так и советы ветеранов. Открыты всевозможные общественные приемные, где граждане могут найти ответ на любой вопрос. Я считаю, что для Республики Коми дополнительная структура ни к чему.

Павел Дуркин, пенсионер, Усть-Цилемский район:

– Полагаю, что правами пожилых обязаны заниматься соответствующие госорганы: служба соцзащиты, подразделения Пенсионного фонда, органы опеки. По защите чести, достоинства и других случаев – правоохранительные органы. Со стороны общественности – ветеранские организации и волонтеры. Вывод – есть кому заниматься этим вопросом по своим должностным обязанностям и отрабатывать зарплату. Надо просто эти органы заставить работать как положено, а не как они желают.

Сергей Грудин, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Троицко-Печорского РЭС, Троицко-Печорск:

– Хорошая инициатива, уполномоченный по правам пожилых нужен.

Сергей Изъюров, пенсионер, Корткеросский район:

– В муниципалитетах, при управлениях образования есть специалист по делам молодежи. А вот человека, занимающегося вопросами ветеранов, их проблемами, и учитывая, что сегодня больше половины населения в районах составляют граждане старшего возраста, – такого специалиста нет. Определенную работу выполняют советы ветеранов, стараемся решать, что в наших возможностях, но эта работа общественная. Хотя по существующей номенклатуре дел районной организации надо целый отдел иметь, чтобы все сделать. В 2019 году республиканский совет ветеранов в лице его председателя Людмилы Жуковой направлял обращение к руководителям администраций муниципальных образований с предложением выделить ставки для председателей районных советов и взять их в штат (например, советниками по вопросам ветеранов), но везде отказали. Поэтому я категорически за уполномоченного по правам пожилых. Сам бы с удовольствием поработал, совмещая пост председателя районного совета ветеранов.

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Вопросы на актуальные темы обсуждают участники проекта «Активный гражданин», чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования, Сыктывкар:

– Эта служба давно назрела, она необходима. По статистике, у нас треть населения – пенсионеры, это очень большая часть общества. И, конечно же, у них возникает множество проблем, где пенсионеру, особенно одинокому, сложно разобраться, разрешить жизненные ситуации. И еще, на мой взгляд, заниматься в этой службе могли бы и активные пенсионеры.

Людмила Данилова, заместитель руководителя администрации МО МР «Корткеросский»:

– Считаю, что это благие намерения, у нас все категории граждан должны чувствовать защищенность, в том числе и граждане пожилого возраста, которые в большинстве своем особенно уязвимы, информационно и финансово безграмотны, а также наиболее подвержены риску противоправных действий и давлению, даже со стороны близких им людей. Введение должности уполномоченного по правам пожилых, несмотря на трату государственных средств, приблизит народ к органам государственной власти, даст площадку для более открытого диалога, а также в разы сократит социальную напряженность. Наши граждане пожилого и преклонного возраста, которым так не хватает нашего внимания и помощи, не будут чувствовать себя «брошенными и никому не нужными». Готова подключиться и помочь в продвижении данного направления деятельности.

Галина Шишкина, директор МБУ «Центр коми культуры Корткеросского района» (Визит Центр):

– Очень хорошее предложение и, главное, нужное. В нашей стране и республике пожилым уделяется большое внимание: льготы, индексация пенсий и так далее. В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне такую должность надо ввести, чтобы пожилые граждане были защищены на всех уровнях и имели своего представителя в лице уполномоченного по правам пожилых людей.

Юрий Чупров, преподаватель – организатор ОБЖ, Ижемский район:

– Очень сложно дать однозначный ответ на этот вопрос, потому что я не знаю, как, например, работают другие уполномоченные. Но точно знаю, что чем больше разных должностей, тем больше у нас в стране развивается бюрократия, а это ни к чему хорошему не приводит.

Александр Люосев, общественник, Емва:

– Действительно, у нас во всех субъектах Федерации имеются уполномоченные по правам человека. У каждого из них есть свои аппараты с определенным количеством штатных работников, которые, как известно, занимаются в том числе и правами пожилых людей. Кроме того, в регионах действуют социальные службы и различные благотворительные общественные фонды, которые должны стоять на страже прав и интересов людей старшего поколения. Поэтому, мое мнение такое: сама идея ввести должность по правам пожилых интересная, но необходимо все хорошо просчитать, чтобы вновь созданная структура стала эффективной и оправданной.

Антонина Зиновьева, пенсионерка, Усть-Вымский район:

– Считаю, что не нужен дополнительный орган, ведь эти функции возложены на органы социальной защиты. Пусть больше встречаются и общаются с теми, кого «защищают», а то, что кто-то не знает, какие льготы положены, то это тоже их работа. У нас много органов контроля – муниципального, жилищного, городского, советы ветеранов, инвалидов. Может, чаще надо выходить на встречи с населением, а не сидеть в кабинетах?

Елена Щербина, председатель Комиссии Общественной палаты Коми по вопросам семьи, материнства и детства, Сыктывкар:

– Считаю, что оправданным будет решение по созданию на местах общественных наблюдательных комиссий за соблюдением прав пенсионеров, по модели уже имеющихся ОНК по защите прав осужденных. Данная модель не требует дополнительных затрат, функция контроля осуществляется общественниками на местах.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Микуня»:

– Думаю, что «торг здесь не уместен», это как раз та категория граждан, которую действительно необходимо защищать и оберегать. Академик Бехтерев заметил, что великое счастье умереть, не растеряв на дорогах жизни разум, будет дано лишь 20 процентам людей. Остальные к старости, увы, превратятся в злых или наивных маразматиков. Задача общества позаботится о своем будущем, даже о таком, точнее, именно о таком – в первую очередь.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото chita.ru