Коммунальщикам напомнили об ответственности за старые дома

Эксперты тематической площадки Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Жилье и городская среда» в Республике Коми призвали власти привлечь к ответственности сыктывкарскую управляющую компанию, обслуживающую дома по адресам: Кутузова, 16 и Карла Маркса, 204. Компания с 2017 года так и не провела текущий ремонт кровель и не устранила последствия протечек в квартирах и подъездах домов.

Как пояснили эксперты ОНФ, жители этих домов более трех лет добивались от управляющей компании устранения протечек кровель и ремонта пострадавших помещений. Но никаких мер коммунальщики не принимали. В сентябре 2019 года жильцы обратились за помощью в ОНФ.

На основании обращения общественников Госжилинспекция по городу Сыктывкару провела проверку, подтвердила нарушения и предписала устранить протечку кровель в домах, сделать ремонт в пострадавших квартирах и подъездах до декабря 2019 года. Однако во время нового рейда активисты ОНФ убедились, что работы так и не были проведены. Жильцы домов опасаются, что весной через прохудившуюся крышу в квартиры и подъезды опять хлынет вода. Многоквартирные дома по Кутузова, 16 и Карла Маркса, 204 – это старые, деревянные, двухэтажные строения, которые при этом не являются аварийными. По словам экспертов ОНФ в Коми, практика показывает, что управляющие организации неохотно обслуживают такие дома, медлят с устранением в них текущих недостатков, в том числе не проводят косметический ремонт. В то же время именно такие дома требуют повышенного внимания, незамедлительного устранения неполадок, ведь задержка приводит к еще большему их износу.

– В очередной раз убедились, что управляющие организации плохо относятся к обслуживанию таких проблемных жилых домов. Компаниям выгодно взять под свое крыло новые строения, чтобы получать от граждан деньги и при этом фактически мало что делать, поскольку объекты новые и не требуют повышенного внимания и тщательного обслуживания. Считаем, что такую ситуацию необходимо менять. Если компания взялась за управление домом, то в полной мере должна нести ответственность и вовремя устранять все недостатки в рамках своих обязательств, вне зависимости от того, старый это дом или новый, – прокомментировала ситуацию член регионального штаба ОНФ в Коми, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в регионе Валентина Анфилатова.

Общественники обратились в Госжилинспекцию по городу Сыктывкару с просьбой привлечь управляющую организацию к ответственности и взять устранение недостатков в домах на особый контроль.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото регионального исполкома ОНФ в Коми