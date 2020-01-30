Детсады столицы идут в ногу с прогрессом

Инновационные преобразования в детских дошкольных учреждениях Сыктывкара приобретают системный характер и проходят практически в каждом детском саду. О возможностях всестороннего развития ребенка, которые предоставляют сегодня дошкольные учреждения столицы, рассказала начальник столичного управления дошкольного образования Тамара Горбунова на прошедшей 28 января общегородской планерке.

Качественное дошкольное образование рассматривается сегодня как существенный резерв следующих уровней образования. Поэтому, если еще недавно только отдельные педагоги-новаторы внедряли в своих детсадах инновационные проекты, то сегодня реформирование системы дошкольного образования невозможно без внедрения новых идей и технологий в каждом детском саду.

Одной из современных образовательных технологий является робототехника. Занятия робототехникой с использованием конструкторов позволяют малышам получить первый опыт программирования и конструирования, познакомиться с основами механики, научиться работать в команде. В 2019 году в детском саду №89 был открыт Центр образовательной робототехники, в котором могут заниматься также и воспитанники других детсадов. Дети осваивают там программу «Первые шаги в робототехнику».

Маленькие конструкторы из Сыктывкара уже занимали призовые места в конкурсах регионального и федерального уровня. Робототехника является частью программы «Steam-образование детей дошкольного возраста». Сетевой инновационной площадкой по апробации этой программы на федеральном уровне стал детсад №68. Цель программы «Steam-образование» – развитие интеллектуальных способностей дошколят. Модули программы – дидактическая система Фрейбеля, экспериментирование с живой и неживой природой, Вега-конструирование, математическое развитие, робототехника, мультистудия «Я творю мир».

В детских садах Сыктывкара реализуются также программы по начальному техническому моделированию для детей 6-7 лет. Программа «Самоделкин» стала лауреатом республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми» и федерального конкурса «Сто лучших товаров России». В декабре 2019 года в Москве в рамках празднования 25-летия межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества» и по итогам конкурса «Сто лучших товаров России» программа отмечена особой наградой и призом «С заботой о детстве».

Широко используются в детских садах и информационно-коммуникационные технологии интерактивные доски и столы, компьютеры, ноутбуки, мультипликационные студии, где дети готовят мультфильмы вместе с педагогами. Успешно используется технология ТРИЗ (теория и решение изобретательских задач). Система ТРИЗ – это практическая помощь ребенку для наилучшего решения поставленной задачи путем алгоритма размышлений.

Помимо технических программ, реализуются программы социально-педагогической, художественной, спортивной, технической и естественно-научной направленности. В детсадах оборудованы тематические площадки, кабинеты для занятий с детьми, такие как кабинет «Академия маленьких почемучек» по речевому развитию и ознакомлению с художественной литературой, детский центр «Островок безопасности» по обучению детей правилам безопасного дорожного движения, изостудия «Акварелька».

– Все образовательное пространство в детских садах сегодня построено по принципу: «Куда ребенок ни пойдет – везде себе увлечение найдет», – подытожила Тамара Горбунова.

Галина ГАЕВА

Фото сыктывкар.рф