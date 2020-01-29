Все силы – на борьбу со снежными завалами

Перед дорожниками столицы поставлена задача до конца недели максимально очистить город от снежных завалов. В ходе общегородской планерки 28 января мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова обратилась к руководству муниципального казенного предприятия «Дорожное хозяйство» с просьбой скоординировать усилия привлекаемых организаций и провести субботник для вывозки скопившегося снега.

Всего с начала сезона дорожники собственными силами вывезли свыше 145 тысяч кубометров снега, в том числе 85 тысяч кубов в январе. Это значительно больше, чем в прошлом году в это же время. Однако своими силами очистить город им нереально из-за нехватки техники и большого объема работы.

На призыв городских властей уже откликнулись пять компаний: строительные организации «Промбытстрой», СКАТ и «Тетрастройкоми», а также «Доринвест» и предприятие лесной отрасли «Лузалес». Достигнута договоренность о выделении от каждой организации по нескольку самосвалов и погрузчиков. В случае необходимости городское предприятие «Дорожное хозяйство» поможет частникам с погрузкой снега.

В настоящий момент ведутся переговоры еще с рядом предприятий. Параллельно МКП «Дорожное хозяйство» готовит перечень мест, откуда необходимо вывезти сформированные навалы снега. Начать работы планируется с четверга.

– Осадков за последние два месяца выпало вдвое больше нормы. Наши дорожники по отработанной схеме нанимают технику, однако дополнительная поддержка все равно требуется. Поэтому мы договариваемся с нашими партнерами, за что выражаю им признательность, – пояснила Наталья Хозяинова.

Также градоначальник призвала все организации и предприятия города в ближайшую неделю присоединиться к работе по очистке города и вывезти со своих территорий снежные навалы.

– Целый ряд территорий находится в частной собственности, а кучи снега на них портят общий вид города и создают трудности для передвижения пешеходов и транспорта. К тому же это является нарушением правил благоустройства города, поэтому в ближайшее время мы будем актировать подобные случаи для последующего рассмотрения на административной комиссии, – подчеркнула мэр.

Галина ГАЕВА

Фото Трофима МЯНДИНА