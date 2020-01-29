Варианты перекрытия Октябрьского проспекта – на рассмотрении

Избежать ремонта подземных коммуникаций в районе Октябрьского проспекта и, соответственно, ограничения движения автотранспорта по нему не удастся. Об этом журналистам сообщила руководитель администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова во время брифинга 28 января.

Ремонтировать Октябрьский проспект необходимо, как и проходящие под ним сети. На прошлой неделе в рамках поручения главы республики Сергея Гапликова администрация города вместе с общественниками и экспертами обстоятельно рассмотрела этот вопрос на специальной рабочей встрече.

Участники совещания обсудили несколько вариантов ремонта водовода, предложенных ОАО «Сыктывкарский водоканал», и предложения общественников. Все варианты Наталья Хозяинова озвучит на встрече с главой республики в ближайшее время.

По словам мэра, решающую роль в выборе будет иметь соотношение стоимости работ и длительности перекрытия. Руководство города склоняется к золотой середине из имеющихся вариантов.

Пока точной даты перекрытия проспекта нет, но ориентироваться следует на намеченную ранее дату – 3 февраля. В планах администрации также ремонт объездной дороги, сроки его начала – 2021-2022 годы. Сейчас, зимой, дорогу выравнивают с помощью автогрейдеров.

Галина ГАЕВА