Парламентарии в Заполярье

Воркуту с рабочим двухдневным визитом посетила делегация депутатов Госсовета Республики Коми. Как сообщает пресс-служба администрации города, парламентарии побывали в микрорайоне Советский, в поселках Заполярный, Комсомольский и Воргашор, а также в общеобразовательных и медицинских учреждениях.

– На общей рабочей встрече с депутатами горсовета, общественниками и руководителями муниципальных учреждений Воркуты были подняты действительно серьезные проблемы Заполярья, – отметил руководитель администрации города Игорь Гурьев. – Это и пустующее муниципальное жилье в поселках, содержание которого тяжелым бременем лежит на нашем бюджете, переселение людей за пределы города и другие. По итогам встречи мы обсудили необходимые меры поддержки нашего города на законодательном уровне, а также потребности муниципалитета при формировании бюджета на 2021 год.

Как отметили парламентарии, кроме текущих проблемных вопросов особое внимание сейчас уделяется и президентским поручениям по социально-экономическому развитию Воркуты и Инты. В декабре 2019 года предложения были направлены в профильные федеральные министерства. План, представленный правительством региона, проходит процедуру согласования и доработки в Москве.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты