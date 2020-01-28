Вывески в новом формате

Все больше организаций и предприятий Сыктывкара присоединяются к оформлению вывесок в новом формате, сообщили в городской администрации.

Напомним, единый дизайн-код, направленный на стандартизацию принципов оформления наименований организаций и различных вывесок, – это отдельное новое направление работы городских властей. Цель такой работы – избавить город от визуального шума и придать фасадам зданий эстетичный вид. Основной принцип – это замена сплошных баннеров и световых панелей на объемные или плоские буквы небольших размеров, а также вынос логотипов организаций на небольшие световые конструкции, которые крепятся к фасаду на кронштейнах. Дизайн-код определяет размеры таких конструкций относительно фасадов и их непосредственное размещение на нем.

В рамках этой работы собственники магазинов, зданий и жилых многоквартирных и частных домов должны с учетом требований к формату адресных табличек и рекламных вывесок согласовывать визуальное оформление магазинов, размещение кондиционеров и антенн и даже обустройство балконов в исторической части города с администрацией Сыктывкара.

Портящие внешний вид зданий объекты не должны размещаться на фасадах, выходящих на «красные линии» улиц. Кондиционеры или антенны должны быть установлены на фасадах, выходящих на дворовую территорию. В случае неисполнения требований предусмотрена административная ответственность за нарушение правил благоустройства.

Уточнить информацию о том, как оформить вывеску по новым правилам, можно в секторе рекламы и городского дизайна мэрии.

Галина ГАЕВА

Фото vk.com