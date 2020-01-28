В Мутном Материке установили «веселый» знак

На въезде в усинское село Мутный Материк установили памятный знак, на котором можно прочитать, что населенный пункт выиграл всероссийский конкурс на самое веселое название.

Администрации села также вручили кубок, подтверждающий это звание. Награду сельчанам привезли организаторы конкурса – сервис путешествий Туту.Ру.

– Очень приятно, что наши села становятся известными на всю страну, и, что немаловажно, в позитивном ключе, – сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава усинской администрации Николай Такаев. – В радушии и гостеприимстве сельчан убедились наши столичные гости. Сельчане встречали их хлебом-солью, устроили праздничный концерт, вкусно накормили и пригласили приехать еще раз – в 2021 году, когда село будет отмечать 150-летний юбилей.

Напомним, в 2019 году коми село выиграло конкурс за звание российского населенного пункта с самым веселым названием.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора и сервиса Туту.ру