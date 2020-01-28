Усинскую «дочку» «Роснефти» наградили за самоотверженный труд

ООО «РН – Северная нефть» стало серебряным призером республиканской акции «Речная лента – 2019» среди промышленных предприятий Республики Коми.

«Речная лента» – самый масштабный природоохранный проект Республики Коми, который ежегодно проходит в городах и поселках региона. В уборке прибрежных зон водных объектов участвуют тысячи добровольцев, в том числе работники «РН – Северная нефть» и других усинских предприятий «Роснефти».

– Общество присоединилось к акции в 2010 году. Каждое лето наш трудовой десант очищает проблемные территории, – рассказал начальник отдела охраны окружающей среды Управления ПБ, ОТ и ОС «РН – Северная нефть» Руслан Карпович. – Несколько лет подряд работали на ручье Болбанъель: вывезли оттуда десятки кубометров отходов. В 2017 году установили на данном участке информационные щиты, предупреждающие о штрафах за несанкционированный сброс мусора. Это повлияло на ситуацию в лучшую сторону.

С 2018 года «РН – Северная нефть» наводит чистоту в окрестностях села Колва. Прошлым летом нефтяники обнаружили возле населенного пункта старые свалки. Горы промышленного мусора гнили в лесу, нанося вред экологии. За два сезона сотрудники Общества навели на территории образцовый порядок.

– В 2019 году наш коллектив трижды выходил на экологическую акцию. Сначала убрали территорию в районе городского стадиона и прочистили дренажные канавы у гаражей, собрали мусор возле колвинского карьера и, наконец, навели порядок в лесном массиве на берегах Колвы, – отметил Руслан Карпович. – Всего с привлечением спецтехники – фронтальных погрузчиков, самосвалов, фискарсов – в трех этапах «Речной ленты» поучаствовало более ста работников предприятий «Роснефти». Общими усилиями собрано порядка 481 кубометра отходов.

По итогам акции организаторы отметили самых активных участников экологического проекта.

Команда «РН – Северная нефть» стала серебряным призером «Речной ленты» среди крупнейших промышленных предприятий Республики Коми и отмечена дипломом за самоотверженный труд на благо экологии северного региона.

Призером республиканской акции Общество стало в третий раз. Это во многом закономерно, ведь забота о природе края – приоритетное направление в деятельности «РН – Северная нефть».

– Республика Коми – наш родной дом, в котором важно поддерживать порядок и биологическое равновесие. В вопросах охраны окружающей среды мы руководствуемся принципом «Кто, если не мы?». Надеюсь, жители региона вдохновятся нашим примером, вспомнят, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят, и изменят свой взгляд на экологическую культуру, – добавил Руслан Карпович.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»