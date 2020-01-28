Общественники наметили работу в Год памяти и славы

Нужны не разовые акции, а системная работа среди молодого поколения по сохранению памяти героев, защищавших Родину, а все участники Великой Отечественной войны и труженики тыла должны быть окружены заботой и вниманием. Эта тема стала сквозной на организованной Общественной палатой Коми встрече представителей гражданского общества республики.

Почти полсотни человек – председатели и члены общественных советов при органах власти и местного самоуправления – собрались на площадке палаты, чтобы подвести итоги работы за прошлый год и наметить планы в наступившем году. Неудивительно, что в год 75-летия Великой Победы тема поддержки ветеранов и увековечения памяти воинов стала главной.

С сообщением о подготовке к 75-летию Победы выступила председатель республиканского совета ветеранов Людмила Жукова, возглавляющая в Общественной палате комиссию по вопросам образования и патриотического воспитания. Сейчас в Коми осталось чуть более ста участников Великой Отечественной войны, чуть более трех тысяч тружеников тыла, 100 блокадников и малолетних узников фашистских лагерей. Многие из ветеранов лежачие либо передвигаются с большим трудом, и задача власти и общества окружить их максимальной заботой и вниманием. По решению президента России каждый участник войны получит ко Дню Победы 75 тысяч рублей, а труженики тыла – по 50 тысяч. В Коми глава республики Сергей Гапликов распорядился увеличить сумму выплаты ветеранам, труженикам тыла и детям войны до пяти тысяч рублей (до этого к 9 мая перечислялось по одной тысяче рублей).

Был сделан обход всех участников войны, и мониторинг показал, что основное, в чем они нуждаются, это ремонт жилья. Информацию довели до главы республики, который своим решением выделил на эти цели из республиканского бюджета 50 миллионов рублей: по 150 тысяч на проведение капитального ремонта жилья и по 70 тысяч – на текущий ремонт.

Чуть позже, отвечая на вопрос, как будут перечисляться деньги в муниципалитеты и как организовать такую работу на местах, Людмила Жукова пояснила: средства поступят через минфин в виде субвенций. В свою очередь в администрациях муниципалитетов должны быть сформированы комиссии, минимум из трех человек – специалиста по строительству и представителей органа соцзащиты и совета ветеранов. Они проведут оценку объема работ, и на основании составленного документа главы администраций заключат договоры с предприятиями, которые будут ремонтировать жилье ветеранов.

Но, как подчеркнула Людмила Жукова, помимо материальной помощи ветераны очень нуждаются и в живом участии и общении. Для них будет большим подарком, если их навестят, попросят за чашкой чая что-нибудь рассказать о фронтовой молодости, если для них споют под баян популярные песни военных лет. И очень важно запечатлеть такие встречи на фото и видео, ведь не за горами время, когда не останется ни одного живого участника войны.

Нельзя забывать и о воинских захоронениях. Председатель республиканского совета ветеранов с горечью напомнила, что в прошлом году в некоторых муниципалитетах забыли привести в порядок и благоустроить памятники, обелиски и могилы участников Великой Отечественной. В Усть-Вымском районе, где побывали члены республиканского совета в рамках акции «Чужих могил не бывает», глава поселения даже не смогла показать, где на кладбище находятся воинские захоронения. Зато на погосте неприятно бросались в глаза кучи мусора. Заброшенным оказался и обелиск – фамилии бойцов стерлись, нет ни цветочка, ни благоустройства. Аналогичная ситуация оказалась в Жешарте, глава поселения тоже не знал, где покоятся воины, к их могилам участников ветеранского десанта подвел священник.

– Именно поэтому необходима паспортизация воинских захоронений, и отвечать за это должны главы муниципальных образований, – заявила Людмила Жукова.

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми» Юрий Болобонов отметил, что это не так-то просто, поскольку полномочия, спущенные на глав поселений, не обеспечены финансово.

– Как сделать работу по наведению порядка на кладбищах системной, а не разовой? – задался вопросом руководитель ассоциации.

В ответ Людмила Жукова предложила несколько вариантов: организовывать субботники, создать отряд из школьников, привлекать безработных через службу занятости.

Руководитель проекта «Чужих могил не бывает», эксперт палаты Галина Кравченко продолжила тему сохранения памяти, указав еще на целый ряд аспектов. Но сначала дала общественникам несколько советов:

– Не ставьте себя в роль просителей, не надо подменять собой органы местного самоуправления. Вы – общественники и должны ставить вопросы перед чиновниками, которые получают за свою работу приличные деньги. И они обязаны прислушиваться к общественности, выполнять наказы людей. А в орготделах администраций обязаны выделить специалиста для помощи общественным советам.

Сейчас Галина Кравченко занята разработкой еще одного проекта – «Память», к этому ее подтолкнул формализм в работе по патриотическому воспитанию в некоторых учебных заведениях. Ее младший сын Геннадий погиб в 1988 году в Афганистане. Он был из последнего поколения афганцев, кто приносил клятву: «Готов отдать жизнь за Родину». Сейчас ему исполнилось бы 50 лет. Имя героя носит школа в Вуктыле, где он учился. Присвоение имени – это высокая честь и одновременно особая ответственность. Так как имя олицетворяет исторический период, а в данном случае масштаб потерь страны.

– В Афганистане погибло более 15 тысяч ребят, это как минимум 15 тысяч не родившихся детей, – подчеркнула Галина Кравченко. – И если государство приняло решение о присвоении учебному заведению имени того или иного деятеля или героя, то задача коллектива – накопить информацию об этом промежутке истории, который олицетворяет это имя.

В школе, конечно, проводятся мероприятия, но они разрозненные и формальные, считает мать погибшего бойца. На территории школы стоит обелиск, но 1 сентября здесь даже не вспомнили об этом, а должно быть так, чтобы имена героев-земляков на линейке произносили лучшие ученики.

Всего сейчас, по данным министерства образования, науки и молодежной политики республики, в Коми 30 учебных заведений (включая университет), носящих имена выдающихся деятелей и погибших воинов. Например, школа в Печоре носит имя военного фотокорреспондента, уроженца города Андрея Стенина, в Ухте школе №3 присвоено имя Героя России Александра Алексеева, в Емве школе присвоено имя героя-подводника затонувшей подлодки «Курск» Алексея Ларионова.

Галина Кравченко предложила проанализировать воспитательную работу в таких школах и на этой основе разработать дальнейший план по координации их деятельности, взяв все самое лучшее.

С идеей создания ассоциации школ, носящих имена, она выступила на прошлогоднем Гражданском форуме, который проходил под девизом «Растим патриота и гражданина».

Столь же эмоционально руководитель проекта «Чужих могил не бывает» высказалась и по проблеме неухоженных захоронений. Общественная палата поднимает этот вопрос с 2013 года, и некоторые подвижки есть. Например, средства Народного бюджета направляются на обустройство входных групп кладбищ, организацию ритуальных залов, приобретение для нужд поселений катафалков. Но этого недостаточно. Галина Кравченко с горечью отметила, что большинство кладбищ, особенно вокруг Сыктывкара, пребывает в крайне неприглядном состоянии: грязь, заброшенные могилы, покосившиеся надгробия. А ведь в этом бизнесе крутятся огромные деньги. Но бизнес ничего не будет делать бесплатно. Поэтому предложение общественницы – хотя бы раз в год проводить большие республиканские субботники и общими силами прибираться на кладбищах, приводить в порядок, красить памятники и оградки воинских захоронений. Это может быть, например, один из родительских дней – Троица. А призвать людей выйти на такие субботники – задача глав муниципалитетов. Кладбище – точно такой же социальный объект и требует внимания и властей, и общественности. Что касается конкретно могил воинов, то содержать их в порядке – обязанность государства.

– На войну отправляло государство, и воинскими захоронениями должно заниматься государство, – убеждена Галина Кравченко.

Зампред Общественной палаты Коми Галина Лапшина напомнила, что в советское время могилы выдающихся деятелей республики были закреплены за министерствами, которые содержали их в порядке. Однако сейчас ничего подобного нет – сменился строй, и реалии нынче иные.

Еще один аспект темы патриотического воспитания прозвучал в выступлении председателя Общественного совета Усинска Виктора Науменко, который поделился собственным опытом работы. В Усинске сплоченная организация ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн, есть музей боевой славы, где проводят экскурсии для школьников. А в феврале ветераны боевых действий сами идут в школы, выступают с лекциями, рассказывают ребятам о героях-земляках. За каждой школой закреплено по пять человек. К этому их побудило полное незнание истории страны, которое демонстрировали учащиеся: не могли назвать ни одного имени Героя Советского Союза, а на вопрос, кто в Москве принимал Парад Победы, одна из старшеклассниц назвала Черчилля. Поэтому общественник убежден, что встречи ветеранов с подрастающим поколением должны быть постоянными и системными.

Галина ВЛАДИС

Фото muzeum-pechora.ru, akoidin.ru и vk.com