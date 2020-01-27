В остатке три с половиной миллиарда

Министр финансов Коми рассказала, откуда в казне «лишние» деньги

В прошлом году доходы в бюджет республики составили 86,3 миллиарда, а израсходовано было только 82,1 миллиарда. Большая часть весомого профицита образовалась за счет того, что ряд региональных министерств не успел потратить в срок все средства, выделенные на те или иные расходы. На заседании правительства Коми министр финансов региона Галина Рубцова рассказала, откуда взялись излишки, если лишних денег в казне нет.

Окончательный отчет об исполнении бюджета за прошлый год обычно формируется к марту, но уже сейчас можно сделать определенные выводы по предварительным расчетам. По факту в казне сложился профицит в 4,2 миллиарда рублей. Порядка миллиарда оказались приятным бонусом для региона (уже к середине прошлого года было ясно, что ситуация с расходами/доходами сложилась оптимистичнее, чем показывали прогнозы), а вот то, что в казне остались 3,4 миллиарда неиспользованных бюджетных ассигнований, – уже не очень хорошо. Министр продемонстрировала слайд, где было расписано по суммам, какие именно министерства не исполнили планы по расходам в полном объеме.

Наиболее значительный остаток у министерства строительства и дорожного хозяйства Коми – 1,2 миллиарда.

– Наибольшая сумма приходится на объекты строительства, по которым не были исполнены обязательства, это остатки по инфекционной больнице, школам в Сыктывкаре и Помоздино, неосвоенные ассигнования на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию республиканского театра оперы и балета. Также 112 миллионов рублей, не освоенных муниципальными образованиями, – средства на снос аварийного жилья, – рассказала Галина Рубцова.

426 миллионов рублей не успело потратить министерство образования, науки и молодежной политики. В основном это касается неисполнения планов по субсидиям для муниципалитетов. А также средств, которые выделялись по линии министерства на строительство детсада в Эжве, школы в сыктывкарском Красном Затоне, школы-сада в Дутово под Вуктылом. Также муниципалитеты не смогли освоить все средства, выделяемые на обеспечение жильем детей-сирот.

Порядка трети миллиарда остались невостребованными министерством труда, занятости и социальной защиты населения. Но здесь причина вполне уважительная – расходы этого министерства зависят от фактической численности получателей льгот, потребности в других тратах, а эти показатели изменяются.

279 миллионов – за министерством здравоохранения. Галина Рубцова пояснила, что 95 миллионов остатка приходится на неисполненные работы по цифровизации сферы здравоохранения, связано это в первую очередь с тем, что подрядчик не выполнил обязательства по контрактам. Также 88 миллионов не освоено в части поставок оборудования и транспортных средств.

184 миллиона – неиспользованный остаток министерства инвестиций, промышленности и транспорта, полностью не израсходованы в числе прочего деньги, предусмотренные на Фонд развития промышленности, и такая ситуация уже второй год.

143 миллиона – остались у министерства энергетики, ЖКХ и тарифов. 76 миллионов из них – часть средств, которые выделялись администрациям городов и районов на оплату ЖКУ в муниципальных учреждениях, но остались невостребованными.

– Но хочу сказать, что кредиторская задолженность за ЖКУ в части бюджетной сферы сократилась. Если в 2019 году она в течение года доходила до 300 миллионов, то на 1 января составила 47 миллионов. И то 40 миллионов из них – пустующее жилье в Воркуте, Печоре и Вуктыле, – сообщила министр. – Кроме того, муниципалитеты не забрали все средства, которые выделялись в качестве компенсаций за твердое топливо – порядка 40 миллионов рублей.

Излишки остались и в части реализации национальных проектов – практически миллиард рублей. Единственный нацпроект, по которому деньги освоены полностью, – «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Хорошее исполнение по проектам «Безопасные и качественные дороги» (99,4 процента) и «Цифровая экономика» (98,8 процента), причем экономия сложилась только за счет проведения конкурсных процедур.

Впрочем, критиковать министерства за неисполнение обязательств по нацпроектам министр финансов особо не стала, пояснив, что дело это пока для региона новое и есть объективные причины в задержках: соглашения с федеральными органами власти заключались в середине февраля, а правила, касающиеся освоения средств, теми же федералами были установлены пару месяцев спустя. Паспорта региональных проектов утвердили лишь в середине мая. Дальше тоже были задержки, например, дополнительное соглашение по реконструкции участка дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар на федеральном уровне было заключено только 5 июля, потом затянулись конкурсные процедуры.

По проектам «Образование» и «Демография» недостаточный уровень освоения федеральных средств вызван теми же причинами, по которым региональные минпром и минобраз не вычерпали положенные им средства из республиканской казны, – задержками со строительством школ и детских садов. В результате этого, а также несоблюдения сроков по культурным объектам кассовое исполнение адресной инвестиционной программы в 2019 году составило 70 процентов, планировалось ввести в строй 21 объект, а по факту ввели 13.

– Практика уже показывает, если у нас на начало года нет утвержденной проектно-сметной документации, нет положительного заключения экспертизы, а к 1 апреля не провели конкурсные процедуры, то это практически говорит о том, что мы сорвем строительство данного объекта, – сделала вывод Галина Рубцова. – Конечно, все надеются на чудо, уговаривают, мы вносим объекты в инвестпрограмму, а потом получаем не совсем красивую картину по вводу.

Министр напомнила коллегам по правительству, что за такие огрехи все несут персональную ответственность, и настоятельно рекомендовала проанализировать ошибки, которые были в 2019 году допущены при освоении средств (особенно федеральных), оперативности решения вопросов.

Глава Коми Сергей Гапликов поддержал Галину Рубцову, заявив министрам, что раз уж планы по адресной инвестиционной программе за прошлый год не выполнены почти на треть, значит, в этом году им придется работать на 130 процентов.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru