Возрождение храма

В селе Чёрныш Прилузского района завершается восстановление трехпрестольного храма во имя Спаса Нерукотворного. В двух престолах уже идут службы, полное освящение храма должно произойти к сентябрю этого года.

Деревянному храму в Чёрныше исполнилось 133 года. Еще несколько лет назад в нем располагался местный клуб. В 2016 году храм обрел свой прежний статус, местные жители, неравнодушные выходцы из села помогли с его восстановлением. До осени нужно еще успеть перекрыть алтарную часть, обшить здание снаружи.

По мнению прихожан, жителей Чёрныша, с восстановлением храма, возобновлением в нем служб началось и возрождение самого села. С тех пор силами местного населения сделано немало, чтобы Чёрныш стал лучше. Этим летом, например, снесли старые разрушенные заборы по улице Центральной и начали строить новые. Материалы для строительства по ходатайству настоятеля храма отца Иннокентия дали благотворители.

Для помощи селянам в скашивании борщевика и сорной травы приобретены мотокосы: в селе много зарастающих дворов без постоянных хозяев, улица смотрелась неухоженной. Осенью 2019 года построена часовня с поклонным крестом на федеральной трассе при повороте на село.

Анна АЯНОВА

Фото предоставлено отцом Иннокентием