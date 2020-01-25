Коми примет чемпионат войск нацгвардии

Чемпионат войск национальной гвардии России по лыжным гонкам и служебному двоеборью пройдет в столице Коми и на стадионе имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт Сыктывдинского района с 27 по 31 января.

Престижные старты, в которых принимают участие в том числе призеры и победители Олимпийских игр, пройдут в Коми в третий раз подряд.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Коми, в этом году в чемпионате по лыжным гонкам примет участие серебряный призер Олимпийских игр Алексей Червоткин и другие именитые спортсмены. Открытие состоится 28 января. В этот день пройдут лыжные масс-старты классическим стилем. Женщины преодолеют 10 километров, мужчины – 15 км.

Во второй день соревнований росгвардейцы проявят свои способности в стрелковых упражнениях на базе республиканского спортивно-стрелкового клуба «ДОСААФ» России. В четверг, 30 января, борьба вновь развернется на лыжном стадионе. В этот день участников ждет гонка свободным стилем с раздельного старта: женщины побегут пять, мужчины – 15 километров. В заключительный день чемпионата, 31 января, состоится командный спринт.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики»