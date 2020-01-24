Владислав Мингела временно возглавил МВД

Временно исполняющим обязанности министра внутренних дел по Республике Коми назначен замминистра – начальник полиции региона Владислав Мингела. Срок назначения – с 17 января по 17 февраля, на период ареста руководителя МВД, генерала Виктора Половникова, которого следствие обвиняет в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщается на сайте МВД, Владислав Мингела родился 23 декабря 1972 года в селе Корткерос. Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году в должности милиционера ОВД Корткеросского райисполкома.

После окончания в 1997 году Пермского факультета юридического института МВД России прошел путь от оперуполномоченного отделения уголовного розыска криминальной милиции до начальника ОВД Корткеросского района.

В 2007 году окончил Академию управления МВД России по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С июля 2007 года по январь 2008 года занимал должность первого заместителя начальника УВД по Сыктывкару – начальника криминальной милиции. С января 2008-го возглавлял УВД по Сыктывкару, в июне 2011 назначен начальником УМВД России по Сыктывкару.

С октября 2015 года назначен на должность заместителя министра внутренних дел по Республике Коми, с марта 2017 года – на должность замминистра внутренних дел – начальника полиции.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»