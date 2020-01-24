Удачный дебют в «Ла Диагонела»

Лыжница сборной Коми Ольга Царёва выступила в престижной серии марафонских гонок Visma Ski Classics в Швейцарии. Обладательница Кубка Восточной Европы смогла с первой же гонки составить серьезную конкуренцию именитым лыжницам и попасть в десятку лучших по итогам забега на 62 километра.

К участию в сложнейшем марафоне привлекают только лучших атлетов мира. Пройти испытание столь длинными дистанциями с серьезнейшими подъемами могут далеко не все. Серию этих марафонов называют безумием, ведь только за январь проходит пять сложнейших гонок.

Visma Ski Classics – это серия крупнейших лыжных марафонов, в которой соревнуются клубные команды. В престижном марафоне в составе команды «Русская зима» в гонках этого сезона участвуют также и другие члены сборной Коми – Анастасия Власова и Ермил Вокуев. Российские команды выступают в Visma Ski Classics с 2012 года.

Уроженка Корткеросского района Ольга Царёва, выступая за марафонскую команду «Русская зима» в гонке «Ла Диагонела», поначалу входила в пятерку сильнейших, но под конец пропустила вперед несколько соперниц из Швеции и Норвегии. Тем не менее, несмотря на дебютный забег, спортсменка из Коми смогла войти в десятку лучших, разместившись на восьмом месте в итоговом протоколе.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики»