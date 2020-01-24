Стройки особого значения

В правительстве Коми обсудили адресную инвестпрограмму

13,1 миллиарда рублей будет потрачено в Коми в 2020-2022 годах на реконструкцию и строительство социальных, культурных, спортивных и других объектов, включенных в республиканскую адресную инвестиционную программу (АИП). Глава Коми Сергей Гапликов в ходе обсуждения этой темы на заседании правительства предупредил руководителей профильных министерств и ведомств, что в случаях, если тот или иной проект вдруг подорожает из-за чьих-то недоработок, виновные будут покрывать расходы за свой счет.

Перечень объектов, включенных в адресную инвестиционную программу на три года, начиная с нынешнего, представил министр строительства и дорожного хозяйства Коми Андрей Крикуненко. В целом бюджетные инвестиции на эти проекты – 13,1 миллиарда рублей – будут распределяться так: в 2020 году 6,5 миллиарда, в 2021 году 4,7 миллиарда, в 2022-м – 1,9 миллиарда.

В списке социально значимых проектов, на которые пойдут средства в этом году, строительство школы на 400 мест в Помоздино, школы на 600 мест по улице Новозатонской в Сыктывкаре и детсада в Эжве, школы-сада в Дутово под Вуктылом (на 60 и 20 мест), детсада на 270 мест в Выльгорте.

Самый дорогой объект в АИП – Республиканский стадион в Сыктывкаре, на реконструкцию которого в 2020-2021 годах заложено 2,9 миллиарда рублей. Полтора миллиарда запланировано на строительство Республиканской инфекционной больницы и 526 миллионов на лечебный корпус в Усть-Цильме. Также среди самых капиталоемких проектов реконструкция дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар на участке Кабанты – Вис – Малая Пера с бюджетными инвестициями в 868 миллионов рублей на два года, реконструкция республиканского театра оперы и балета – 1,7 миллиарда.

Сергей Гапликов, изучив переданные ему документы, обнаружил финансовые расхождения между АИП и госпрограммами, принятыми осенью, в целом 288 миллионов рублей.

– С чем связано это расхождение? Вы недоучли что-то или провели оптимизацию? Или на момент утверждения госпрограммы еще не было детальной оценки стоимости объектов? – поинтересовался руководитель региона.

За минстрой ответ дала министр финансов Коми Галина Рубцова, которая пояснила, что некоторые объекты еще не внесены в АИП, поскольку не готова проектно-сметная документация, хотя средства из федерального бюджета на них в рамках реализации национальных проектов уже выделены.

Сергей Гапликов обратил внимание на объект в адресном списке, у которого тем не менее отсутствует ПСД, – станцию водоочистки в Ухте.

– Если документации нет, давайте никого не обманывать. Мы не можем сегодня включить объект в годовое его исполнение. Попробовали бы вы с ним попасть в адресную инвестиционную программу России. Не попадете, пока вы не дадите соответствующее заключение, пока не предоставите соответствующую проектную документацию, – заявил глава.

Министр финансов сообщила, что станция включена в АИП в порядке исключения, в программе она находилась еще в прошлом году, но затянулись согласования на федеральном уровне. Но больше такого не будет, теперь позиция жесткая: без проектно-сметной документации ничто в инвестпрограмму не попадет.

Руководитель региона в ответ заявил, что у него создается впечатление, что ответственные ведомства адресную инвестиционную программу составляют по методу «там прищуримся, там глаза закроем», планируя строительство объектов, по которым порой нет ни обоснования инвестиций, ни ПСД, ни подходящего участка, ни понимания, как пройдет присоединение к сетям.

– Вот объясните в частности по Усть-Цильме, как вы с МРСК будете договариваться: строить подстанцию, сети прокладывать, если у них это тоже в программе не заложено? Или сети газовые собираетесь прокладывать, когда ни одного договора по сервитуту нет. В пустоту прокладывать будете? – поинтересовался Сергей Гапликов. – Я за вас эту тему разруливать не буду, это ваш функционал. За неделю правительству отработать все эти вопросы и положить мне на стол инвестпрограмму, согласованную со всеми участниками выполнения – всеми, кто будет технические условия выполнять, по сетям работать, землю выделять. А минимущества должно проверить участки. Научитесь работать или вас придется всех заменить?

В зале заседаний примерно на полминуты воцарилась полная тишина. После неловкой паузы за всех коллег опять решила ответить Галина Рубцова, указавшая на то, что хоть в АИП еще есть недоработки, но на самом деле в части наведения порядка там сделано уже очень много. Сергей Гапликов дал понять, что к минфину у него претензий нет, и вообще не должно быть так, чтобы «Галина Зиславовна цербером гоняла всех за неэффективное освоение средств» из-за того, что другие ведомства заранее все вопросы решить и согласовать не могли.

– Я не говорю, что нет движения вперед, так можно и до мышей докопаться, но эти составляющие крайне важные, формирующие производство работ. Нельзя выходить на участок, не понимая, откуда у тебя что, когда нет соответствующих договоров на руках. То не учли, это не учли, а потом прибегаете и говорите: «А можно нам еще денег добавить?» За свой счет, за счет своих квартир пойдете добавлять, – заключил руководитель региона.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru