Блокадные 125 грамм хлеба

В Юношеской библиотеке Коми прошло мероприятие «Ленинградская победа – 76». Студенты – участники встречи посмотрели военную кинохронику: документальные съемки с улиц блокадного города на Неве. На выставке «Хлеб той зимы» была представлена художественная и публицистическая литература, посвященная блокаде во время Великой Отечественной войны.

Особое внимание организаторы встречи обратили на вклад в оборону Ленинграда уроженцев Коми края. На Волховском и Ленинградском фронтах сражались четыре Героя Советского Союза, призванные из Коми АССР. Это разведчик Николай Оплеснин, командиры стрелковых батальонов Сергей Черепанов и Николай Маринченко и летчик-бомбардировщик Антон Шевелев. Воркутинские и интинские шахтеры отправляли в Ленинград уголь. Участники мероприятия узнали о легендарном паровозе ЭМ 720-24, на котором 28 июня 1944 года машинист депо Воркута Павел Дьяченко провел первый из десяти эшелонов угля, отправленных из Воркуты в дар освобожденному Ленинграду.

Студентам рассказали, как и из чего в блокадном городе выпекали хлеб, какой по весу паек получали ленинградцы. Ребятам предложили самим нарезать норму хлеба для иждивенцев. А это всего 125 граммов в сутки. Это оказалось непростой задачей – ведь тот блокадный хлеб очень отличался по составу и весу от нынешнего. Другой исторической иллюстрацией стали вещи, подаренные библиотеке поисковыми отрядами республики. Котелок и каски, саперная лопатка и патронный ящик к пулемету, личные вещи бойцов – все это было привезено из Новгородской области, где проходил Волховский фронт.

Днем 27 января в отделе истории Национального музея Коми состоится мероприятие «Ленинград. Блокада. Подвиг». На нем сыктывкарские школьники услышат воспоминания о блокаде Ленинграда жителей республики, участников музейных образовательных проектов «Прикоснись к Победе», «Дети войны», а также познакомятся с «Блокадной книгой» писателя Даниила Гранина.

Напомним, что в честь юбилея Победы президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы. Год назад в Сыктывкаре оставалось всего семнадцать ветеранов и жителей блокадного Ленинграда, которые защищали и жили в осажденном фашистами городе. Ряды блокадников редеют, и нужно успеть сохранить их воспоминания об этом страшном периоде. Блокада Ленинграда – трагическая и героическая страница российской истории, унесшая более двух миллионов человеческих жизней.

Артур АРТЕЕВ

Фото unkomi.ru